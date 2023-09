Payday 3, recensione: il gioco più famoso di rapine è tornat

Terzo capitolo della saga targata Payday, il gioco cooperativo sulle rapine, nato nel 2010 e ancora oggi una delle saghe piu giocate.

Disponibile solo su PC e console di attuale generazione, Starbreeze Studios è riuscito a migliorare i punti deboli dei capitoli precedenti per offrire un prodotto più completo che sostiene la libertà assoluta.

Trama

La storica “Payday gang” si è ritirata dal mondo del malaffare ormai da cinque anni. Un misterioso gruppo di potenti ha però deciso di muovere guerra ai singoli componenti tagliando loro i finanziamenti e inviando al loro domicilio degli assassini assetati di sangue. I quattro membri fondatori della squadra decidono di riunirsi con vecchi e nuovi alleati per sconfiggere il nuovo avversario. Ovviamente dovranno recuperare il bottino che gli è stato sottratto. La trama di Payday 3 serve principalmente a riportare alle origini la mitologia del gruppo criminale e a fare da pretesto per avviare un incipit che trascini nell’esperienza anche coloro che si affacciano alla serie per la prima volta.

Gameplay

Payday 3 consiste nell’eseguire perfettamente un piano e nell’adattare le proprie tattiche quando le cose inevitabilmente vanno male. Il gioco evolve la sua formula con tipi di nemici speciali nuovi e rinnovati, nuovi sistemi di personalizzazione e progressione delle armi, nonché un’AI dei nemici più intelligente. Purtroppo, non si può dire lo stesso degli NPC. Capiterà spesso che non svolgano azioni banali come far risorgere il compagno o aiutare nell’obbiettivo di missione.

Le unità SWAT e Heavy SWAT sono alcune delle unità nemiche più comuni che si possono incontrare. Questi nemici appariranno in ognuna delle quattro modalità di difficoltà di Payday 3. Le modalità di difficoltà più elevate aumenteranno il numero, la precisione e il danno dei nemici. La salute dei nemici sarà coerente in tutte le impostazioni per fornire un’esperienza uniforme al giocatore.

A causa della mancanza di chiarezza nella spiegazione delle sue dinamiche, Payday 3 presenta una curva di apprendimento abbastanza frustrante. Tuttavia, una volta sbloccate le prime abilità e compreso lo scopo delle missioni, sarà possibile apprezzare appieno le solide meccaniche. Questo terzo capitolo della saga ha ereditato molte caratteristiche dal suo predecessore diretto, snellendo alcune delle sue caratteristiche più complesse e spostando leggermente l’attenzione verso le dinamiche del gioco d’azione. Come in tutti i capitoli precedenti, Payday 3 brilla quando viene affrontato in modo strategico, ma le sue alchimie sono ora più clementi rispetto a quelle esibite dai suoi predecessori. Sarà infatti più difficile essere scoperti e, anche in caso di rivelazione, il combattimento risulterà dinamico e pratico.

Comparto Tecnico

Starbreeze Studios ha deciso di sviluppare il titolo in Unreal Engine 4. Ma ha già dichiarato che la sua intenzione è quella di passare a Unreal Engine 5 nel prossimo futuro.

Con grandi prestazioni, offre due modalità di risoluzione che funzionano perfettamente. Ciò include prestazioni a 60 fps e qualità in 4K. Grande lato positivo la totale assenza di eventuali crash o i pochissimi cali di prestazione a livello di FPS.

Graficamente gli scenari fanno denotare il gran lavoro da parte di chi ha creato il gioco. Dettagliati e, soprattutto, resi più ricchi e grandi a livello di dimensioni rispetto i titoli precedenti.

Importante è anche un accenno all’aspetto sonoro, curato nei minimi dettagli e arricchito da una colonna sonora di qualità.

Conclusioni

Payday 3 sicuramente rappresenta un’evoluzione rispetto i giochi precedenti. Ma ha tanti difetti da limare. Soprattutto, per il momento, la poca ricchezza a livello numerico di missioni e armi. Il fatto che non si abbia alcuna possibilità di giocare non online e che spesso i server non funzionino.

Insomma, si tratta di un gioco in divenire, che ha pregi, ma in questo momento anche alcuni difetti che potrebbero penalizzarlo molto. Altra cosa la chiara intenzione di renderlo un gioco con Season Pass o con acquisti in gioco per sfruttarne al meglio il potenziale.

Il gioco é disponibile gratuitamente, sia per PC che per Xbox, per chi ha l’abbonamento a Xbox Game Pass oppure acquistabile anche su Steam ed Epic Games.