Candyland: Sweet Survival, Recensione

Candyland: Sweet Survival è un titolo survival horror sviluppato da Geekon in uscita oggi su steam. Candyland prometteva di immergere i giocatori in un'esperienza terrificante all'interno di una fabbrica di cioccolato abbandonata. Purtroppo, il gioco non riesce a mantenere le aspettative, presentando diversi difetti che ne compromettono l'esperienza complessiva. La promessa di un’avventura emozionante si perde tra una realizzazione tecnica mediocre e una narrazione che non riesce a coinvolgere il giocatore.

Trama

"Osate entrare nell'agghiacciante abbraccio di “Candyland: Sweet Survival", un viaggio straziante nel cuore delle tenebre di una fabbrica di cioccolato abbandonata, dove sussurri di terrore si mescolano agli echi di risate dimenticate.

La vostra missione è quella di salire all'ultimo piano, svelando gli oscuri segreti della fabbrica nel buio più opprimente."

La trama di Candyland: Sweet Survival è piuttosto semplice e priva di profondità, incapace di catturare l'attenzione del giocatore. Durante tutta la mia partita non sono mai riuscito a sentirmi coinvolto dalla narrazione e dagli sviluppi di trama. La storia procede poi senza particolari colpi di scena o elementi narrativi che possano suscitare interesse, rendendo il percorso attraverso la fabbrica un’esperienza dimenticabile.

Questo aspetto rappresenta sicuramente uno degli aspetti più deboli del titolo, penalizzando di molto l'esperienza complessiva. Purtroppo però la situazione non migliorerà molto con i punti successivi.

Gameplay

La vostra missione in Candyland: Sweet Survival sarà di salire fino all'ultimo piano della fabbrica risolvendo enigmi ambientali e scappando dalle creature che infestano il luogo. Gli enigmi saranno abbastanza semplici da risolvere, a patto che capiate in cosa si basi l'enigma. Ho passato più volte a girovagare per la mappa per capire su cosa si basasse l'enigma, per poi scoprire che bastava spostare una caramella da un cesto ad un altro o rimuovere un oggetto da una pedana. Quest'andazzo andrà avanti per tutto il gioco che renderà frustrante risolvere anche il più semplice degli enigmi.

In genere il gameplay si ferma qui, oltre a camminare, correre, raccogliere e posare oggetti, con poche altre azioni disponibili. Più avanti nel gioco avrete la possibilità di sparare, la realizzazione della meccanica non è però tra le migliori e non aggiunge valore significativo all’esperienza di gioco.

La parte horror lascia poi davvero a desiderare. Nonostante il titolo sia chiaramente rivolto ad un pubblico giovane, mi aspettavo una dose minima di tensione o paura. Candyland pecca però anche in questo aspetto mancando quasi completamente di momenti spaventosi rendendo quindi ancora più piatta l'esperienza di gioco.

Grafica

Tecnicamente Candyland: Sweet Survival è un titolo mediocre. Se la qualità in generale è discreta, alcune texture viste da vicino risultano davvero poco curate. Inoltre, manca completamente la possibilità di personalizzare le impostazioni grafiche. Nonostante non sia un gioco pesante da far girare, questa scelta limita comunque la flessibilità del gioco. Lo stesso difetto lo ho per esempio fatto presente anche durante la recensione di No Rrest for the Wicked.

Anche il design generale del titolo non brilla. L'ambientazione, pur ispirandosi ad una fabbrica di cioccolato, risulta molto anonima ricalcando gli stereotipi dei tipici horror per bambini. Stanze molto grandi e vuote e i colori super saturati e poco realistici contribuiscono a creare un'atmosfera poco interessante.

Dove giocare Candyland: Sweet Survival?

Il titolo è in uscita il 7 maggio 2024 solo su Steam. Al momento della recensione non è ancora disponibile un prezzo ufficiale per il titolo.