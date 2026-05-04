Spider-Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie Prime Video con Nicolas Cage

Amazon Prime Video si prepara a lanciare l’attesissima serie Spider-Noir, un progetto che promette di offrire una versione completamente diversa e affascinante dell’iconico supereroe.

La serie è ispirata alla variante fumettistica Spider-Man Noir e vedrà protagonista Nicolas Cage, già noto ai fan per aver dato voce allo stesso personaggio nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Fin dal suo annuncio, il progetto ha suscitato grande entusiasmo grazie alla sua impronta neo-noir con toni più cupi e stilizzati.

Spider-Noir: trailer, produzione e cast

Lo sviluppo della serie è iniziato nel 2023, quando Sony puntava ad ampliare il proprio universo condiviso dedicato ai personaggi di Spider-Man.

Tra i produttori figurano Phil Lord e Chris Miller, già autori dei film dello Spider-Verse, che hanno definito il progetto "una scelta ovvia". Alla sceneggiatura si è unito Oren Uziel, affiancato successivamente da Steve Lightfoot come co-showrunner.

La serie sarà composta da otto episodi di circa 45 minuti ciascuno. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Harry Bradbeer.

La storia è ambientata in una versione alternativa della New York degli anni ’30 e segue Ben Reilly, investigatore privato che di notte diventa il vigilante mascherato noto come The Spider.

Il cast include diversi nomi di rilievo: Lamorne Morris nel ruolo di Robbie Robertson, Brendan Gleeson come Silvermane e Li Jun Li nei panni di Cat Hardy. A loro si aggiungono Jack Huston, che interpreterà Flint Marko/Sandman, e Karen Rodriguez nel ruolo di Janet.

Le riprese in bianco e nero e la performance di Nicolas Cage

Le riprese principali sono iniziate nell’agosto 2024 e hanno adottato l’uso di telecamere in bianco e nero per ricreare fedelmente l’estetica dei film noir degli anni ’30.

Tuttavia, la serie sarà disponibile sia in versione monocromatica sia a colori. Quest’ultima è stata progettata per richiamare il celebre Technicolor, con tonalità vivide e sature simili a quelle di classici come Il mago di Oz e Singin' in the Rain.

Spider-Noir - Sfondo

Il tono della serie appare volutamente teatrale e sopra le righe, omaggiando il cinema noir dell’epoca. La performance di Nicolas Cage è stata descritta come una combinazione di "70% Bogart e 30% Bugs Bunny", facendo intendere un mix di fascino e ironia.

Tutti gli episodi di Spider-Noir saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 27 maggio.