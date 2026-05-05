Odissea: rilasciato il nuovo trailer del kolossal di Christopher Nolan

È finalmente disponibile il nuovo trailer ufficiale di Odissea, l'attesissima nuova opera firmata dal regista Christopher Nolan. Dopo il successo di Oppenheimer, il regista britannico ha deciso di misurarsi con uno dei pilastri della letteratura e dell'epica mondiale: il poema omerico dell'Odissea.

Il trailer, che ha già fatto in pochissimo tempo il giro del mondo, ci offre uno sguardo più concreto su quello che si preannuncia come il kolossal definitivo dell'estate 2026.

Cosa ci viene mostrato nel nuovo trailer di Odissea?

Il trailer della durata di oltre due minuti si apre mostrandoci ancora una volta il mare e un Ulisse (Matt Damon) visibilmente segnato che cerca di riordinare i frammenti dei suoi ricordi: una moglie, un figlio e l'amara consapevolezza che il conflitto non ha portato veri vincitori.

Mentre lui sfinito indica la volontà di voler tornare finalmente a casa, le immagini ci mostrano una Itaca sotto assedio interno, trasformata in una terra ferma in attesa del suo legittimo padrone.

Qui, un carismatico e minaccioso Antinoo (Robert Pattinson) tenta di convincere Penelope (Anne Hathaway) a sceglierlo come nuovo re, deridendo la speranza di un ritorno del protagonista e sminuendo Telemaco (Tom Holland) come un figlio in cerca di un padre mai conosciuto.

La tensione esplode quando Telemaco dichiara con forza che Odisseo sta tornando per portare vendetta, dando il via a spezzoni di sequenze d'azione: dalle brutali battaglie nel fango alle navi che sfidano tempeste e vortici marini.

Inoltre, alcune inquadrature sono state riservate anche a Zendaya e Charlize Theron, nei rispettivi panni di Atena, Dea della saggezza, e della Maga Circe.

Odissea: un imponente cast corale

Oltre ai protagonisti principali, il trailer conferma che Christopher Nolan ha messo insieme una squadra di attori straordinaria per dare vita a questo universo epico.

L'elenco delle star coinvolte è lunghissimo: il cast include infatti anche Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo.

Questa coralità suggerisce che ogni tappa del viaggio di Ulisse sarà caratterizzata da performance di alto livello, supportate da una messa in scena che sfrutta al massimo la tecnologia IMAX per rendere onore alla grandezza del racconto omerico.

L'uscita di Odissea è prevista nelle sale per il 17 luglio 2026.