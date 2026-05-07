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David di Donatello 2026, tutti i vincitori della 71ª edizione

Ecco i protagonisti e tutti i vincitori dei David di Donatello 2026, da Buen camino a Le città di pianura.

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Sfondo - Le città di pianura (2025)
Sfondo - Le città di pianura (2025)

La 71ª edizione dei David di Donatello, il più importante premio del cinema italiano, si è svolta mercoledì sera a Roma e ha visto protagonista Le città di pianura di Francesco Sossai.

Il film ha ottenuto ottimi risultati al botteghino senza una grande campagna promozionale e ha conquistato ben otto riconoscimenti, tra cui Miglior film e Miglior regia.

La cerimonia è stata condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del cinema.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il David dello spettatore è andato a Buen camino di Checco Zalone, che si è confermato uno dei maggiori successi commerciali italiani degli ultimi anni.

Il David alla carriera è stato invece consegnato al regista Gianni Amelio, mentre Bruno Bozzetto ha ricevuto un David speciale. Il Premio Cinecittà è stato assegnato al direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Sfondo - Le città di pianura (2025)
Le città di pianura - Sfondo

David di Donatello 2026, l'elenco dei vincitori

  • Miglior film
    Le città di pianura di Francesco Sossai
  • Miglior regia
    Francesco Sossai per Le città di pianura
  • Miglior regista esordiente
    Margherita Spampinato per Gioia mia
  • Migliore sceneggiatura originale
    Francesco Sossai e Adriano Candiago, Le città di pianura
  • Migliore sceneggiatura non originale
    Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, Le assaggiatrici
  • Miglior produttore
    Marta Donzelli e Gregorio Paonessa (Vivo Film con Rai Cinema) in collaborazione con Philipp Kreuzer (Maze Pictures) e Cecilia Trautvetter, Le città di pianura
  • Miglior attrice protagonista
    Aurora Quattrocchi, Gioia mia
  • Miglior attore protagonista
    Sergio Romano, Le città di pianura
  • Migliore attrice non protagonista
    Matilda De Angelis, Fuori
  • Miglior attore non protagonista
    Lino Musella, Nonostante
  • Miglior casting
    Adriano Candiago, Le città di pianura
  • Migliore autore della fotografia
    Paolo Carnera, La città proibita
  • Miglior compositore
    Fabio Massimo Capogrosso, Primavera
  • Migliore canzone originale
    “Ti” di Krano, Le città di pianura
  • Miglior scenografo
    Andrea Castorina e Marco Martucci, La città proibita
  • Miglior costumista
    Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, Primavera
  • Miglior trucco
    Esmé Sciaroni, Le assaggiatrici
  • Migliore acconciatura
    Marta Iacopini, Primavera
  • Miglior montaggio
    Paolo Cottignola, Le città di pianura
  • Miglior suono
    Gianluca Scarlata (presa diretta), Davide Favargiotti (montaggio del suono), Daniele Quadroli (creazione suoni) e Nadia Paone (mix), Primavera
  • Migliori effetti speciali visivi
    Stefano Leoni e Andrea Lo Priore, La città proibita
  • Miglior film documentario
    Roberto Rossellini – più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
  • Miglior cortometraggio
    Everyday in Gaza di Omar Rammal
  • Miglior film internazionale
    Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
  • David Giovani
    Le assaggiatrici di Silvio Soldini
  • David dello spettatore
    Buen camino di Gennaro Nunziante
  • David alla carriera
    Gianni Amelio
  • David speciale
    Bruno Bozzetto
  • Premio Cinecittà
    Vittorio Storaro