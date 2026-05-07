David di Donatello 2026, tutti i vincitori della 71ª edizione

La 71ª edizione dei David di Donatello, il più importante premio del cinema italiano, si è svolta mercoledì sera a Roma e ha visto protagonista Le città di pianura di Francesco Sossai.
Il film ha ottenuto ottimi risultati al botteghino senza una grande campagna promozionale e ha conquistato ben otto riconoscimenti, tra cui Miglior film e Miglior regia.
La cerimonia è stata condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del cinema.
Nel corso della serata sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il David dello spettatore è andato a Buen camino di Checco Zalone, che si è confermato uno dei maggiori successi commerciali italiani degli ultimi anni.
Il David alla carriera è stato invece consegnato al regista Gianni Amelio, mentre Bruno Bozzetto ha ricevuto un David speciale. Il Premio Cinecittà è stato assegnato al direttore della fotografia Vittorio Storaro.
David di Donatello 2026, l'elenco dei vincitori
- Miglior film
Le città di pianura di Francesco Sossai
- Miglior regia
Francesco Sossai per Le città di pianura
- Miglior regista esordiente
Margherita Spampinato per Gioia mia
- Migliore sceneggiatura originale
Francesco Sossai e Adriano Candiago, Le città di pianura
- Migliore sceneggiatura non originale
Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, Le assaggiatrici
- Miglior produttore
Marta Donzelli e Gregorio Paonessa (Vivo Film con Rai Cinema) in collaborazione con Philipp Kreuzer (Maze Pictures) e Cecilia Trautvetter, Le città di pianura
- Miglior attrice protagonista
Aurora Quattrocchi, Gioia mia
- Miglior attore protagonista
Sergio Romano, Le città di pianura
- Migliore attrice non protagonista
Matilda De Angelis, Fuori
- Miglior attore non protagonista
Lino Musella, Nonostante
- Miglior casting
Adriano Candiago, Le città di pianura
- Migliore autore della fotografia
Paolo Carnera, La città proibita
- Miglior compositore
Fabio Massimo Capogrosso, Primavera
- Migliore canzone originale
“Ti” di Krano, Le città di pianura
- Miglior scenografo
Andrea Castorina e Marco Martucci, La città proibita
- Miglior costumista
Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, Primavera
- Miglior trucco
Esmé Sciaroni, Le assaggiatrici
- Migliore acconciatura
Marta Iacopini, Primavera
- Miglior montaggio
Paolo Cottignola, Le città di pianura
- Miglior suono
Gianluca Scarlata (presa diretta), Davide Favargiotti (montaggio del suono), Daniele Quadroli (creazione suoni) e Nadia Paone (mix), Primavera
- Migliori effetti speciali visivi
Stefano Leoni e Andrea Lo Priore, La città proibita
- Miglior film documentario
Roberto Rossellini – più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
- Miglior cortometraggio
Everyday in Gaza di Omar Rammal
- Miglior film internazionale
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
- David Giovani
Le assaggiatrici di Silvio Soldini
- David dello spettatore
Buen camino di Gennaro Nunziante
- David alla carriera
Gianni Amelio
- David speciale
Bruno Bozzetto
- Premio Cinecittà
Vittorio Storaro