David di Donatello 2026, tutti i vincitori della 71ª edizione

La 71ª edizione dei David di Donatello, il più importante premio del cinema italiano, si è svolta mercoledì sera a Roma e ha visto protagonista Le città di pianura di Francesco Sossai.

Il film ha ottenuto ottimi risultati al botteghino senza una grande campagna promozionale e ha conquistato ben otto riconoscimenti, tra cui Miglior film e Miglior regia.

La cerimonia è stata condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del cinema.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il David dello spettatore è andato a Buen camino di Checco Zalone, che si è confermato uno dei maggiori successi commerciali italiani degli ultimi anni.

Il David alla carriera è stato invece consegnato al regista Gianni Amelio, mentre Bruno Bozzetto ha ricevuto un David speciale. Il Premio Cinecittà è stato assegnato al direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Le città di pianura - Sfondo

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