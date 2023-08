Percy Jackson and the Olympians: il teaser svela la data d’uscita

Ecco quando Percy Jackson and the Olympians esordirà su Disney+.

Percy Jackson and the Olympians ha finalmente una data d’uscita. La serie tv, tratta dalla saga letteraria di Rick Riordan, approderà su Disney Plus il prossimo 20 dicembre.

La prima stagione sarà un adattamento del primo libro con protagonista Percy Jackson, Il ladro di fulmini, che già ha avuto una trasposizione cinematografica nel 2010 (seguito da Il mare dei mostri nel 2013). Dopo il flop dei due film, Riordan ha scelto di prendere parte attivamente al reboot su Disney Plus. L’autore ricoprirà sia il ruolo di sceneggiatore che di produttore esecutivo.

Percy Jackson and the Olympians racconta la storia di un semidio di 12 anni, figlio di Poseidone e dell’umana Sally Jackson. Poco dopo aver scoperto i propri poteri, Percy viene accusato da Zeus di aver rubato la Folgore. Percy diventa così, insieme ai suoi amici Grover ed Annabeth, il protagonista di un’avventura chiamata a riportare ordine nell’Olimpo.

Dopo il primo teaser trailer rilasciato quasi un anno fa, Disney ha pubblicato un breve filmato in cui vengono mostrati alcuni dei personaggi principali della serie. Tra questi Ares, interpretato da Adam Copeland, ed i tre giovani protagonisti. Walker Scobell (The Adam Project) darà il volto a Percy Jackson. Leah Sava Jeffries ad Annabeth Chase, figlia di Atena; e Aryan Simhadri a Grover Underwood.

Quella di Percy è un appassionante storia che intreccia modernità e mitologia greca, col potenziale per raggiungere un’ampia fetta di pubblico. Sarà indubbiamente tra i titoli di punta di Disney+ per i prossimi. Ma si tratterà anche di uno dei primi grandi prodotti a risentire dei cambiamenti apportati alla piattaforma.

Ricordiamo, infatti, che dal 1 novembre, anche in Italia, verranno introdotti diversi piani di abbonamento. Vedremo se Percy Jackson and the Olympians sarà in grado di rivelarsi un successo per la piattaforma.