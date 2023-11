Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: le differenze fra film e libri

Quella di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è indubbiamente una delle saghe letterarie per ragazzi più amate del ventunesimo secolo. A partire da Il ladro di fulmini, il primo dei romanzi di Rick Riordan, il mondo immaginario che unisce mitologia greca e modernità è riuscito ad appassionare milioni di lettori.

Lo stesso non si può dire per la sua controparte cinematografica. I film non sono riusciti a trasmettere la stessa magia dei romanzi. Il ladro di fulmini ed Il mare dei mostri si sono rivelati dei veri e propri flop, di pubblico e critica.

Percy Jackson sarebbe dovuto essere, in un certo senso, l’erede di Harry Potter. Non a caso il primo film è stato rilasciato nel 2010, anno in cui la saga con Daniel Radcliffe si avviava alla sua conclusione con I doni della morte. Addirittura venne scelto per dirigere Il ladro di fulmini Chris Columbus, già regista dei primi due film di Harry Potter. Di fatto però Percy Jackson non ha mai raggiunto la popolarità ed il successo dell’altro grande adattamento fantasy degli ultimi 20 anni.

E così dopo soli due film il progetto è stato accantonato. Non vedremo mai Percy Jackson 3, almeno sul grande schermo. Il prossimo 20 dicembre arriverà infatti su Disney Plus la nuova serie originale che adatterà i romanzi di Riordan. Questa volta però l’autore ha lavorato direttamente alla sceneggiatura. In più ogni stagione della serie adatterà uno dei romanzi.

L’obiettivo è chiaramente quello di scongiurare il problema più evidente della saga cinematografica: la scarsa fedeltà al materiale originale. Andiamo allora a scoprire alcune delle principali differenze fra film e libri di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Problemi di età

Nel romanzo Il ladro di fulmini, Percy Jackson ha 12 anni. Nei film della saga, il protagonista è interpretato dall’allora diciassettenne Logan Lerman. Affiancato da Alexandra Daddario (23 anni) e Brandon T. Jackson (25 anni) nei panni di Annabeth e Grover.

È impossibile trasporre Percy Jackson con differenze di età così evidenti. Anche Riordan ha recentemente ammesso che questo è stato uno dei principali problemi dell’insuccesso dei film. “Capisco perfettamente perché lo hanno fatto, è molto più facile lavorare con attori più grandi”, ha affermato. “Ma le dinamiche cambiano completamente. Perdi quella magia e stupore”.

Fortunatamente la serie TV in arrivo ha risolto questo inconveniente. Percy sarà interpretato dal quattordicenne Walker Scobell (The Adam Project), Annabeth da Leah Sava Jeffries (14) e Grover da Aryan Simhadri (17).

Un Viaggio negli Inferi totalmente diverso

Nel film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il Ladro di fulmini, Ade chiede a Percy di dargli la Folgore in cambio di sua madre. Percy ed i suoi amici fuggono dunque dal Campo Mezzosangue per raggiungere gli Inferi. In realtà nel libro la missione gli viene affidata direttamente dagli dei tramite il dio Dionisio, assente nel film. Ade chiede invece il suo Elmo dell’oscurità, che gli verrà consegnato dopo lo scontro fra Ares e Percy.

Nel libro, infatti, il vero scontro finale non è tra Percy e Luke bensì tra Percy ed Ares. Quest’ultimo è invece relegato ad un piccolo ruolo nel film, piuttosto che a villain principale. Il taglio della sua storyline ha portato all’ideazione di una sottotrama originale, quella della ricerca delle perle per risalire dagli Inferi.

Nel libro, le perle vengono ottenute in modo molto più semplice. Si tratta del dono di una Nereide, divinità minore del mare e che in quanto tale può assistere i giovani nella missione, a differenza degli dei.

In generale sono quindi innumerevoli i cambiamenti nella trama, con personaggi di grande importanza tagliati dal racconto e sostituiti da nuovi rivali come l’Idra.

Dov’è Crono?

Nel libro, è Crono a convincere Luke a rubare la Folgore, per poi manipolarlo nel corso dei capitoli successivi. In Il ladro di fulmini, invece, Luke sembra diventare cattivo di sua spontanea volontà, eliminando una parte di approfondimento psicologico del personaggio estremamente importante nel libro.

Il problema opposto sorge in Il mare dei mostri, secondo film della saga. Qui Crono c’è e si vede, ma troppo. Avviene addirittura uno scontro diretto fra Percy e Crono sotto forma di mostro realizzato in CGI, piuttosto che impossessarsi del corpo di Luke come avviene nei libri.

Crono è il vero grande villain della saga letteraria di Percy Jackson. Il suo scarso utilizzo nel primo film e la suo eccessiva e forzata presenza nel secondo sono tra gli errori di adattamento peggiori commessi nella produzione dei film.