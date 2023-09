Percy Jackson: scopri i personaggi nelle nuove immagini della serie

Fan della saga di Percy Jackson, preparatevi: sono arrivate nuove immagini ufficiali della serie ed un nuovo poster in movimento.

Le immagini del materiale promozionale ci mostrano il giovane cast della serie. Infatti, secondo i romanzi dell’autore Rick Riordan, Percy e i suoi amici hanno all’incirca 12 anni. La serie, prodotta da Disney Plus, rispetta altamente il materiale di partenza, essendo Riordan stesso parte della produzione.

Lo stesso non si era potuto dire dei due adattamenti cinematografici, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e Percy Jackson e il mare dei mostri, dove non solo gran parte della trama era stata cambiata per il grande schermo, ma l’età dei personaggi era stata altamente alzata, portandoli ad essere dei teenagers.

It's time for another trip to Camp Half-Blood: #PercyJackson creator @rickriordan says the Disney+ series is the faithful adaptation "you've been waiting for." https://t.co/u0LVlyUz1q pic.twitter.com/AtJoCslWd5 — Entertainment Weekly (@EW) September 18, 2023

Le immagini, pubblicate in esclusiva su Fall Entertainment, ci mostrano Walker Scobell nei panni di Percy e Leah Sava Jeffries in quelli di Annabeth Chase, la sua amica e compagna di avventure durante la loro permanenza al Campo mezzosangue. Il Campo serve per addestrare i ragazzi nell’arte della guerra e per imparare loro a domare e usare i loro poteri.

Vediamo anche un’immagine del personaggio di Grover il fauno, interpretato da Aryan Simhadri, anch’esso caro amico del protagonista.

A storm is coming.#PercyJackson and the Olympians, an Original series, premieres December 20 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/8gacUuATKp — Disney+ (@DisneyPlus) September 18, 2023

Oltre ai personaggi ed agli attori che vediamo in queste immagini, ricordiamo che la serie televisiva prodotta da Disney Plus vanta di un cast non poco eccezionale: Zeus è interpretato da Lance Reddick, conosciuto per i suoi ruoli nella saga di John Wick e Resident Evil; abbiamo poi Megan Mulloly, l’impareggiabile Karen in Will e Grace, nel ruolo di Alecto.

La serie tv di Percy Jackson approderà il 20 dicembre 2023 su Disney Plus.