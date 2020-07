Come ben saprete, il prossimo 21 luglio 2020 OnePlus, nota azienda leader nel settore della tecnologia mobile, presenterà il nuovo OnePlus Nord, il primo device dell’ultimissima linea di smartphone che si aggiunge alla gamma di smartphone del brand. Il colosso cinese ha già sfidato le regole del mercato degli smartphone, spingendosi oltre i suoi tradizionali confini con il lancio di OnePlus 2, organizzando la prima presentazione mondiale di prodotto interamente in VR. Ora, cinque anni dopo, conferma la sua vocazione pionieristica, progettando per la presentazione di Nord il primo lancio di smartphone al mondo in realtà aumentata.

Forte del grande supporto che la sua community globale gli offre giorno dopo giorno, l’azienda si impegna attivamente per fornire agli utenti esperienze emozionanti e innovative, capaci di lasciare il segno. Ed è proprio in questa direzione che l’azienda si è mossa per presentare l’ultimo arrivato dell’azienda cinese. Grazie all’utilizzo della realtà aumentata non solo sarà possibile mostrare il nuovo OnePlus Nord in un modo davvero senza precedenti, ma l’utilizzo di questa tecnologia permetterà agli utenti di sperimentare il prodotto direttamente dalle proprie case, in totale sicurezza.

OnePlus Nord rappresenta un nuovo inizio l’azienda, dandoci l’opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo. Per questo lancio, vogliamo rendere tutti protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel comfort del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l’esperienza OnePlus ancora più accessibile agli utenti. Paul Yu, Head of OnePlus Nord

Il lancio di OnePlus Nord AR è disponibile tramite l’app OnePlus Nord AR, che potete trovare su Google Play Store e Apple App Store. L’evento di lancio avrà luogo alle 16:00 ora italiana.

Come utilizzare l’app AR OnePlus Nord

Scarica l’app AR OnePlus Nord Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneplus.nord.arlaunch App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1516787250

Installa e accetta i termini e le condizioni necessarie per fruire dell’esperienza AR

Lancia l’app e segui le istruzioni per impostare il tuo avatar

Come assistere alla conferenza utilizzando l’app AR il giorno del lancio

Apri l’app alle 16.00 ora italiane

Segui le istruzioni sul display per avviare l’esperienza in AR

Assicurati di avere una buona connessione internet per ottenere un’esperienza streaming AR di alta qualità.

Ma non è tutto, dato che il colosso cinese ha predisposto un invito AR fisico, che offrirà agli utenti un’esperienza unica del prodotto OnePlus Nord tramite AR, direttamente dalle loro case. Resta sintonizzato sull’account Instagram di OnePlus Nord (@ oneplus.nord) per ulteriori informazioni su come ottenere un invito fisico.

Come utilizzare l’invito fisico AR di OnePlus Nord

scarica l’app AR, disponibile su: Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneplus.nord.arlaunch App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1516787250

Installa e accetta i termini e le condizioni necessarie per fruire dell’esperienza AR

Scansiona il codice QR sull’invito per avviare l’esperienza WEB AR. Puoi scansionare il codice QR con l’app della tua fotocamera (su Android versioni 9 e 10), Google Lens o qualsiasi scanner di codici QR.

Dopo aver caricato l’esperienza WEB AR, scansiona l’invito AR per provare il nuovissimo OnePlus Nord.

