Resident evil 4 remake: la demo ha interessanti segreti

Resident Evil 4 remake uscirà il 24 marzo 2023, manca poco ormai, tuttavia è disponibile già da diversi giorni una versione demo (PS4/PS5, PC, Xbox Series X/S), con cui i fan si stanno già dilettando.

I giocatori, già nella versione demo, hanno trovato un’arma nascosta e alcuni segreti che possono dare un piccolo assaggio di quello che sarà il gioco completo.



Alcuni aspetti legati alla gestione dell’inventario sono stati modernizzati, ma il titolo sembra riportarci nel passato, con un gameplay basato su un sistema di shooting frenetico, in cui sarà fondamentale organizzare prima la nostra strategia.

Come sbloccare la modalità nascosta della demo di Resident Evil 4 Remake

Il primo fantastico segreto, individuato da Twitter poco dopo l’arrivo della demo, è una speciale opzione di difficoltà esclusiva: la modalità Mad Chainsaw. Tuttavia, all’inizio si pensava che le persone stessero inventando sciocchezze simili a creepypasta, poiché secondo quanto riferito sarebbe apparso solo casualmente per i giocatori.

Ma no, la modalità Mad Chainsaw non è una strana bufala, ma una parte reale della demo. E secondo il testo che appare quando si attiva, questa modalità nascosta non sarà nel gioco completo, quindi sembra essere solo un piccolo segreto divertente per la demo.

Più recentemente, le persone hanno anche scoperto che puoi effettivamente attivare manualmente questa modalità difficile super segreta tramite un semplice cheat code. Basta evidenziare l’opzione “Storia principale” nel menu di apertura e tenere premuti L1 e R1 (o LB e RB su Xbox o MAIUSC e barra spaziatrice su PC). Quindi inserisci questo codice:

PS4/PS5: Su, Sinistra, Giù, Destra, Quadrato, Triangolo, Cerchio, X, X

Xbox Series X/S: Su, sinistra, giù, destra, X, Y, B, A, A

PC: W, A, S, D, R, I, E, F

Se lo fai correttamente, sbloccherai l’opzione per avviare la modalità Mad Chainsaw. Tenete presente che i nemici a questa difficoltà sono molto più forti, si generano in luoghi diversi e non ci sono checkpoint. Quindi se muori, ricominci dall’inizio. C’è anche una modifica apportata al boss armato di motosega che incontri nel villaggio, ma non vogliamo rovinare tutta la sorpresa!

Come trovare l’arma segreta

Una modalità di difficoltà nascosta non è l’unico segreto che i giocatori hanno scoperto nella demo di RE4. Si è scoperto che c’è anche un’arma segreta da trovare. Per trovarla, dovrai avviare la demo normalmente e raggiungere la cabina. Una volta superati i filmati e combattuto il tuo primo nemico, prima di salire le scale per scappare, apri il tuo inventario e lascia cadere tutto. Un po’ strano, ma fidati di me.

Ora scappa dalla capanna e assicurati di non raccogliere nulla sulla strada per il villaggio. Una volta che vedi il poliziotto bruciare vivo, ti consigliamo di dirigerti verso la parte sinistra dell’area posteriore del villaggio.

Fai attenzione agli abitanti del villaggio che cercheranno di attaccarti. Se hai lasciato cadere tutti i tuoi oggetti e da allora non hai raccolto nulla, dovresti trovare un pozzo in un’area che di solito è bloccata, impedendo a Leon di entrare.

Scendi la scala e apri la cassa laggiù per ottenere la tua nuova mitragliatrice TMP. Inoltre, rompi i barili vicino al petto per ottenere delle munizioni. Oh, e un’altra cosa interessante di questo segreto TMP: dopo aver trovato l’SMG nascosto, lo avrai nel tuo inventario ogni volta che giochi alla demo.

Ci sono altri segreti nascosti? Non se ne esclude la possibilità, ma per ora non è stato trovato altro da scoprire. Ma già questi due segreti sono notevoli, tenendo conto che le versioni demo oggi sono diventate sempre più rare rispetto al passato.

E voi? Giocherete a questo nuovo remake della celebre saga Capcom?