Samsung Electronics, leader nel mercato dei gaming monitor, ha annunciato nelle scorse ore il nuovo Odyssey G9, modello curvo di nuova generazione presentato al CES 2020, che si aggiunge al G7 recentemente lanciato. Odyssey è la line up che ha completamente reinventato l’esperienza di gioco, riunendo gli elementi chiave della gaming experience: curvatura confortevole, interazione immersiva e qualità dell’immagine perfetta.

Per chi non lo sapesse, le prestazioni premium del portafoglio Odyssey sono state certificate da TÜV Rheinland, una delle principali organizzazioni internazionali di certificazione, che ha riconosciuto i monitor Odyssey come i migliori display curvi 1000R ad alte prestazioni del settore, certificati ‘Eye Comfort’. Odyssey G9 è anche il primo monitor certificato a supportare HRD10+ per mettere a disposizione giochi e contenuti in una qualità all’avanguardia grazie anche alla combinazione della tecnologia Quantum dot e di un pannello HDR1000.

Inoltre, il design innovativo di Odyssey G9 ha vinto il CES 2020 Innovation Awards nella categoria Computer Peripherals and Accessories.

Dopo il recente lancio di Odyssey G7, G9 si posiziona come il primo monitor da gioco dual QHD con curvatura 1000R. Questo rafforza ulteriormente la leadership di Samsung nel settore dei monitor da gioco, con un tasso di innovazione senza precedenti

afferma Martino Mombrini, ‎Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia.

Questo nuovo modello porta il gioco immersivo ad un livello successivo, dando un notevole vantaggio a qualsiasi giocatore.

Il nuovo Samsung Odyssey G9 mira a soddisfare le esigenze dei giocatori che chiedono velocità elevata, minime distrazioni e massima reattività . Il G9 è dotato delle più recenti innovazioni dei display Samsung. Inoltre, il modello da 49 pollici è il primo monitor al mondo ad alta definizione Dual Quad (DQHD; risoluzione 5120×1440) ad offrire una curvatura 1000R, profonda e coinvolgente, con una potente combinazione di caratteristiche, tra cui un rapido tempo di risposta di 1 ms con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e una qualità d’immagine QLED cristallina per il gioco in dual QHD.

Il Samsung Odyssey G9 garantisce un’esperienza di gioco all’avanguardia, con un’azione dinamica e senza soluzione di continuità scena per scena abilitata da NVIDIA G-SYNC® Compatibilità e Adaptive Sync su DP1.4. Ma non è tutto, dato che oltre ad avere un design innovativo e futuristico con un esterno bianco lucido, dispone anche di Infinity Core Lighting, che offre 52 colori e cinque diversi effetti luminosi. Caratteristiche estetiche e tecnologiche che lo distinguono dalla concorrenza e completano qualsiasi allestimento di gioco. Al momento non è stata comunicata alcuna data di uscita, ma il nuovo Samsung Odyssey G9 sarà disponibile nel mercato italiano dal mese di agosto.

Scheda tecnica

Model G9 Display Screen Size (Inch) 49” Aspect Ratio 32:9 Panel Type QLED Curved sRGB Coverage 125% DCI Coverage 95% Screen Curvature 1000R Refresh Rate 240Hz Response Time 1ms (GTG) Resolution 5,120 x 1,440 (DQHD) HDR HDR 1000 Brightness (Max.) 1000cd/㎡ General Feature Gaming Feature G-SYNC Compatible, FreeSync Premium Pro Game Mode Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR Etc. Low Input Lag Mode, Virtual Aim Point, Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flicker Free, Etc. Interface. Display Port 1.4(2 EA), HDMI 2.0 (1EA), USB 3.0 (1UP, 2DOWN), Headphone Wall Mount Yes (100 x 100mm) Color Glossy White



