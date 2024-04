Scarface: quando il gangster movie diventa cult

Scarface è tornato in sala dopo 40 anni con una nuova versione in 4k. Il film era uscito nelle sale italiane il 20 aprile del 1984. Ora LuckyRed lo riporta nei cinema per i nostalgici e tutti coloro che non hanno avuto modo di vederlo in sala.

Un gangster movie amato da tante generazioni, che non smetterà mai di essere visto e citato continuamente e che può essere considerato a tutti gli effetti un film cult.

Scarface e Al Pacino: tra star system e grandi talenti

Se Scarface è diventato un film così tanto iconico, il merito va sicuramente a Brian De Palma, ottimo regista, ma soprattutto ad Al Pacino. L’attore è riuscito, con la sua caratterizzazione del personaggio protagonista, Tony Montana, a rimanere impresso nella mente degli spettatori.

Gli attori sono una parte fondamentale per le pellicole. Infatti la loro performance incide sul successo o l’insuccesso di un film. In primis perché come ci insegna lo star system, utilizzare attori o attrici amati e idolatrati dal pubblico porta più spettatori in sala e maggiore interesse verso l’opera stessa. Basta pensare anche alla promozione di alcuni degli ultimissimi film usciti o in procinto di uscire in sala. Per esempio Immaculate, uscito qualche settimana fa negli Stati Uniti, è stato promosso come l’horror con Sydney Sweeney. Il nome dell’attrice Statunitense spicca nelle locandine, mentre quello del regista spesso non viene citato.

Pacino era già conosciuto e amato a Hollywood prima che uscisse Scarface. Ma questo ruolo è probabilmente quello che salta in mente alla maggior parte delle persone quando si tratta di citare i personaggi interpretati da quello che è ed è stato uno dei migliori attori della sua generazione.

Dal flop al top

Come è successo e succede con tanti film, nel momento dell’uscita in sala, Scarface non è piaciuto. Non ha ottenuto grandi consensi dalla critica del tempo, che ne rimproverava l’eccessiva violenza e il linguaggio discriminatorio. Infatti vennero attuate diverse modifiche volte alla censura di alcune parti della pellicola così da renderlo visibile ai minori di 18 anni. Venne anche criticato per quanto riguarda la storia, che non può certamente essere considerata epica o super avvincente. Con il passare degli anni però è stato apprezzato sempre di più. Viene ormai esaltato per ciò che lo rende uno dei migliori gangster movie di sempre:

la psicologia dei personaggi.

Insomma Scarface è un film che non smetterà mai di piacere ed essere visto, ma soprattutto che non verrà dimenticato.