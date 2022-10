I 5 film horror più belli dell’ultimo decennio

Quello dei film horror è uno dei generi più prolifici del cinema e forse, proprio per questo motivo, la qualità di questo tipo di film lascia un po’ a desiderare: la maggior parte dei film horror, infatti, non spaventa oppure non viene considerato come genere d’autore, al contrario di quanto accadeva in passato. Film di una ventina e trentina di anni fa, come quelli di registi come Dario Argento, Wes Craven e John Carpenter, ancora spaventano le nuove generazioni e sono molto meglio girati e sceneggiati di film che oggi, nonostante la CGI, non riescono nemmeno lontanamente ad eguagliarli.

Anche nel buio più profondo, tuttavia, una luce può brillare. Ecco, dunque, 5 film horror dell’ultimo decennio acclamati dalla critica.

The VVitch (2015)

Film diretto dal regista Robert Eggers, che potrebbe sembrar avere una trama banale, ma così non è: una famiglia si ritira dalla società per vivere più a contatto con Dio, ma una strega rapisce l’ultimo genito della famiglia. Da quel momento comincia una serie di accuse verso la figlia maggiore (interpretata da Anya Taylor-Joy), fino all’autodistruzione della famiglia stessa.

Eggers dirige magistralmente questa pellicola: la sensazione di ansia ed oppressione aumenta ad ogni scena, per poi culminare nel finale. Il film è stato osannato dalla critica, vincendo tra le varie candidature il Premio Sutherland per la migliore opera prima, incassando ben 40 milioni contro un budget di quattro.

Midsommar (2019)

Che cosa, generalmente, fa da ottimo contorno per un film horror? Il buio. Spesso vediamo quanto nei film horror la lampadina si fulmini e la luce non si accenda per via di un temporale, ad esempio. Il buio fa paura perché non ci permettere di vedere oltre. Ari Aster stravolge questo concetto.

Midsommar, letteralmente “Mezza estate” in svedese, racconta episodi inquietanti legati alla festa di Mezza estate in Svezia, quando è sempre giorno. Non vi sono scene al buio e rimane uno dei film più inquietanti e belli degli ultimi anni. Il film, candidato a premi importanti, ha vinto il 2019 National Board of Review Awards, tra i migliori dieci film indipendenti dell’anno.

Babadook (2014)

La regista Jennifer Kent è la dimostrazione di come anche molte donne amano il genere horror. Una madre si deve occupare del figlio con problemi mentali, ma la donna, anche dopo anni, è in lutto per la morte del marito: egli è morto a causa di un incidente stradale proprio mentre la stava portando in ospedale per partorire. Babadook, la creatura del film, non è il classico mostro dei film horror: è un mostro che nasce dalle paure ed è metafora della depressione.

Hereditary (2018)

Di nuovo Ari Aster, ma con il suo film d’esordio. Questo regista dirige delle perle dell’horror, non ci sono dubbi. Hereditary racconta di una famiglia che viene perseguitata da una presenza demoniaca, ma è qui che il genio di Aster viene a galla: le ambientazioni e la scenografia sono terrificanti ed ogni membro del cast fa un lavoro eccezionale: Toni Colette ha vinto il premo Gotham Independent Film Awards del 2018 come miglior attrice. Per non parlare dei colpi di scena, totalmente inaspettati!

Us (2019)

Concludiamo con Us – Noi, pellicola di Jordan Peel che vede Lupita Nyong’o (12 anni schiavo, Black Panther) come protagonista. Us è un film sulla depravazioni umane per vivere più a lungo e segue lo stile di The Island. La famiglia protagonista si trova alle prese con un gruppo di persone identiche a loro, dei veri e propri cloni, e devono lottare per la propria sopravvivenza.

Il film è terrificante per il concetto stesso della follia umana, pronta a creare e uccidere altre forme di vita per prolungare la propria. Il film, con un budget di 20 milioni di dollari, è stato un successo e ne ha incassati globalmente 255.