Skywind: Nuovo video Gameplay della mod che trasforma Skyrim in Morrowind

Quasi dopo un anno dall’ultimo trailer della Mod Skywind, i ragazzi di TES Renewal, hanno rilasciato un nuovo video gameplay di 15 minuti dove mostrano gli ultimi sviluppi per questa Mod mastodontica di Skyrim: Special Edition.

Cos’è Skywind?

Skywind è un ambizioso progetto in sviluppo da ormai 6 anni, il quale vuole ricreare fedelmente il magico mondo di Morrowind con una Mod total conversion del più noto e recente Skyrim: Special edition.

Il team di TES Renewal sta lavorando assiduamente a questo progetto, proponendo un revival fedele di Morrowind con grafica, suoni e doppiaggi totalmente modernizzati rispetto al gioco originario, ma preservando gli incredibili personaggi, luoghi e missioni con cui Morrowind ha affascinato il mondo 18 anni fa.

In oltre la Mod promette un nuovo sistema di combattimento innovativo, totalmente distaccato da quello di Skyrim, con nuove abilità inedite e una progressione del personaggio che si ricollegherà alla lore e alla narrazione di Morrowind.

Quando sarà rilasciato?

Purtroppo a questo quesito non vi è ancora risposta, dal momento che il team non si è espresso in merito a un ipotetico rilascio “imminente” della Mod, si pensa che lo sviluppo possa ancora protrarsi per svariati mesi.

I ragazzi di TES Renewal con questo nuovo trailer, cercano d’invogliare, a chi interessa, a partecipare attivamente allo sviluppo del progetto in svariati modi: dalla programmazione, al doppiaggio, alla creazione di modelli 3D e allo sviluppo dei livelli.

Per rimanere in tema TES e Bethesda vi rimandiamo a un recente articolo per le novità della serie sulla nuova Next-Gen.