APEX Legends: Stagione 6 – La migliore di sempre?

Raggiunta la Stagione 6 e l’anno e mezzo di vita, APEX è ancora sulla cresta dell’onda. Supportato da un eco-sistema e-sports in continuo divenire, da una ispirata modalità single-player e un gameplay rivoluzionario, è sicuramente uno dei free-to-play più appaganti sul mercato.

Il risultato ottenuto da Respawn è frutto dell’esperienza invidiabile degli sviluppatori e mesi e mesi di ricerca di innovazione nell’ambito FPS.

Questa stagione 6 potrebbe essere tra le migliori proposte mai avanzate: vediamo perchè.

Lo splendido panorama di Confini del Mondo in questa Stagione 6

APEX Legends – La stagione 6 porta aria fresca (forse freschissima)

Per quanto APEX, invecchiando, abbia accumulato sempre più detrattori, il diamante grezzo che uscì a sorpresa nel Febbraio 2019 è ora un’opera estremamente raffinata.

Il prodotto Respawn non solo ha influenzato l’intero ambito dei Battle-royale, ma ha anche saputo reagire alle inevitabili scopiazzature da parte della concorrenza.

Eclatante è la rimozione del treno, convertito a vagoni sparsi per la mappa, dopo l’introduzione dello stesso in Warzone.

Con l’ingresso di Rampart e la rivoluzione di Confini del Mondo, gli sviluppatori hanno fatto crollare le istituzioni non solo del gioco, ma dell’intero genere.

La componente RNG, nonostante venga preservata, è stata ridotta con l’introduzione del sistema di Crafting e la rimozione dei classici scudi, in favore di un esclusivo set di Evo-Shield.

Per quanto i fan avrebbero apprezzato il mantenimento dell’unica forma base dell’evo, livellabile poi dall’abilità in combattimento, la scelta coraggiosa di Respawn è assolutamente apprezzabile, anche per non rendere inutili abilità come quelle di Loba.

Lo step successivo potrebbe essere quella di rimuovere Mozambique e P2020 dal saccheggio e fornirle in dotazione al lancio.

Inoltre sono state mischiate ulteriormente le carte grazie ai bilanciamenti delle leggende, che sono sempre più equilibrate. Ciò dovrebbe portare eterogeneità anche in contesti competitivi, dando profondità tangibile al gameplay.

Al momento l’unica pecca è un Pathfinder enormemente ridimensionato rispetto a leggende rivali, ma i dev hanno promesso novità in tal senso.

Infine i cambiamenti di mappa hanno aggiunto punti di interesse che offrono enormi quantità di oggetti. Ciò allarga le scelte in merito alle rotazioni di mappa, strategia alla base del gameplay di APEX.

Uno dei nuovi POI introdotti con la Stagione 6

Nuova arma e nuova leggenda

Prima di citare la nuova arma è doveroso porre l’attenzione sull’incarcerazione dell’R-99 nelle capsule di rifornimento.

Da sempre questo smg è la colonna portante dell’armamentario dei giocatori più abili, ora costretti ad esplorare nuovi lidi.

Il Devotion torna di dominio pubblico e c’è da monitorare l’impatto che esso avrà sul gioco.

Il Volt, nuovo smg energetico, sembra essere estremamente interessante e degno erede della compianta R-99.

La re-introduzione del turbocompressore e rimozione della strozzatura vedremo come impatteranno sul gameplay, ma non sembrano minare l’equilibrio attuale.

Rampart oltre a portare ulteriore personalità ad un gioco che basa l’esperienza sui personaggi, sembra offrire nuove chance in battaglia.

Le abilità della simpatica armaiola sono molto utili soprattutto in ottica del meta di APEX ma è presto per proncunciarsi sull’effettivo Tier della nuova leggenda.

Sicuramente Rampart dirà la sua e noi la ascolteremo con piacere.

APEX Legends: una certezza

APEX quindi rimane una certezza sul panorama dei free-to-play FPS. Nonostante evidenti problemi tecnici, intrattiene anche persone restie al genere, grazie al carisma inondante delle personalità su schermo.

Se ancora non l’avete, date una chance al prodotto Respawn: questo è sicuramente il momento giusto.