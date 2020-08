Nelle scorse ore Bethesda ha confermato che The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal arriveranno su Xbox Series X e PlayStation 5. I giocatori che hanno o hanno intenzione di acquistare una copia su Xbox One e PlayStation 4 potranno aggiornarle gratuitamente alle versioni per Xbox Series X e PlayStation 5, non appena queste saranno disponibili. Inoltre, il colosso statunitense ha dichiarato che i team di sviluppo stanno lavorando duramente per assicurarsi che entrambi i titoli supportino immediatamente la retrocompatibilità all’uscita delle nuove console.

Ma non è tutto, dato che Bethesda ha confermato che durante le prossime settimane e mesi forniranno ulteriori informazioni sull’arrivo di The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal su Xbox Series X e PlayStation 5, tra cui la data di uscita e un elenco di miglioramenti. Al momento non abbiamo ulteriori notizie sugli altri titoli del catalogo dell’azienda americana, ma il publisher ha confermato l’intenzione di voler offrire diversi aggiornamenti gratuiti a tutti i possessori dei giochi Bethesda già usciti sulle console dell’attuale generazione videoludica, in maniera tale che gli utenti possano giocarci anche sulle periferiche next-gen di Sony e Microsoft.

Infine, vi ricordiamo che fino ad oggi (9 agosto) si terrà il QuakeCon At Home, che a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus si terrà esclusivamente online ( twitch.tv), durante il quale scopriremo maggiori informazioni sui più recenti titoli di Bethesda. Se volete saperne di più sul “demoniaco” shooter in prima persona di id Software, potete consultare al seguente link, l’elenco dei cinque Demoni più ostici da affrontare.

