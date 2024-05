Marvel Snap: una x-man misteriosa, Sage!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di maggio: questo martedì 14 alle ore 21, nuovo orario per questo mese, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Come tutti gli altri personaggi che come lei saranno degli X-man misteriosi o in inglese Uncanny X-Man! Una donna che è praticamente un computer umano! Non ché grande aiutante del Professor X ai tempi del reclutamento dei primi mutanti per la scuola.

Ma oggi analizzeremo la carta in se come apparirà su Marvel Snap:

Sage

Descrizione:

Sage: (costo: 3, potenza: 0)= Alla scoperta: +2 potenza per ogni carta con un potere maggiore diversa qui.

Se fate 2+2 non c'è neanche bisogno che vi spieghi dove sarebbe perfetta. In realtà molte risposte che avete dato sono esatte. Si passa da un mazzo con Angela e Kitty pride oppure la risposta più ovvia. È stata fatta a posta per potenziare ancora di più l'archetipo del Silver Surfer. Potenziando lei in combo con qualsiasi altra carta di costo tre del mazzo! Marvel Snap stupisce sempre!

Ma chi è Sage?

Sage, il cui vero nome è Tessa, è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e John Byrne (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Apparsa per la prima volta sulle pagine di Uncanny X-Men n. 132 (aprile 1980). Sage fu inizialmente presentata come l'assistente personale di Sebastian Shaw ma successivamente si scoprì che era stata una dei primi mutanti scoperti da Xavier. Invece di entrare a far parte della prima squadra di X-Men, fu inviata a come spia tra i membri del Club infernale.

Poteri e abilità

La mutazione di Sage consiste nell'avvertire il potenziale mutante negli altri, attivarlo nelle dovute circostanze e far avanzare allo stadio successivo la mutazione, essa le garantisce anche una mente computerizzata. Possiede una memoria perfetta che le permette di ricordare qualsiasi cosa abbia visto o sentito; elabora dati molto più velocemente di qualsiasi super computer ed utilizza quest'abilità informatica per analizzare e catalogare i mutanti e i loro geni. Possiede anche abilità telepatiche che le permettono di collegarsi a chiunque e fare il download di tutti i suoi pensieri, ricordi ed esperienze. Tuttavia, queste abilità non sono più in uso perché convogliate a formare scudi telepatici che la rendono immune ai controlli e alle sonde psichiche. (Utili Anche su Marvel Snap!)