Marvel Snap: in un battito di ciglia!

In questo articolo andremo ad analizzare solo Blink , le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione.

Ad oggi una carta così è oro. Può essere utilizzata in una marea di mazzi. Partendo da un archetipo di deck che si usa poco in questa meta, ovvero il Thanos! Utilizzando le gemme come ultima risorsa per evocare un ipotetico Blob oppure un Magneto! Ma anche in un mazzo junk andando a scambiare un The Wood sperando in un Sentry. Second Inner regala molte emozioni! Ovviamente emozioni a tema Marvel Snap!