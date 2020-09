Spellbreak: novità in arrivo

Spellbreak è appena uscito ma ci sono già novità succulente sul piatto. Ieri gli sviluppatori hanno annunciato tutto ciò che implementerà il gioco nei prossimi tempi.

Ci sono molte cose su cui Proletariat Inc. sappiamo essere al lavoro: la volontà è quella di rilasciare al più presto DUO e SOLO e di abilitare un crossplay soddisfacente tra le piattaforme.

Spellbreak ha vissuto di discreto successo finora, ma la chiave per non far morire un titolo di questo tipo è l’aggiornamento continuo.

A poco più di una settimana dal lancio, ecco che arrivano le prime novità.

Uno scontro ordinario su Spellbreak

Spellbreak – Le novità di settembre

Con un breve trailer abbiamo scoperto quali saranno le aggiunte delle prossime settimane:

Nuovi punti di interesse nella mappa

Modalità DUO

Nuova modalità 9v9: Clash

Nuove Skin

Inoltre, senza mostrarne un’anteprima, è stata confermata la volontà di aggiungere nuovi guanti del potere, vero perno del gameplay di Spellbreak.

Il video in questione non è ancora stato pubblicato sul canale ufficiale, ma appena sarà disponibile lo troverete qui di seguito.

Spellbreak che ancora gode dell’elemento novità, presto subirà una ventata d’aria fresca che potrebbe mantenere alto l’interesse di chi vi si è avvicinato.

La sfida di questo stravagante battle-royale è appena cominciata e da outsider intende piegare il mercato a proprio favore, armato di guanti del potere e rune magiche.

Ricordiamo che l’opera in questione è free-to-play ed è disponibile per PC (Epic Games Store), Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Visitate il sito ufficiale per approfondire le novità in arrivo.