Spider-Man 2: presentata l’edizione limitata PS5

Mancano ormai solo tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di Marvel’s Spider-Man 2 su PlayStation 5.

Dopo il rilascio dello story trailer dove è stato mostrato Venom, Insomniac Games ha deciso di deliziare i propri fan con un’ulteriore sorpresa.

Infatti, durante il panel del San Diego Comic-Con dedicato al videogioco, i presenti hanno potuto dare un primo sguardo alla PlayStation 5 – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle. Questo è composto da due cover della PS5 e un controller wireless Dualsense.

Ovviamente Insomniac ha rilasciato anche un trailer che permette a tutti gli altri di ammirare la nuova edizione della console di casa Sony.

Come è possibile vedere dal trailer, l’edizione limitata è disponibile sia per la versione disc che per quella digital. Un design semplice, ma al tempo stesso elegante che va a rappresentare la minaccia che i due Spider-Men dovranno affrontare in questo attesissimo sequel.

Il simbionte cerca di avvicinarsi quanto possibile al simbolo bianco dell’Uomo Ragno, mentre dall’altro lato, rappresentando la Tuta Nera utilizzabile in Spider-Man 2, si è completamente legato a Peter Parker mostrando quindi un lato nero con un simbolo bianco che risalta.

Anche il design del controller DualSense mostra il simbionte che ha quasi modificato per intero il colore rosso tipico di Spider-Man.

Sul PlayStation Blog, il Senior Art Director Jacinda Chew ha spiegato la fonte d’ispirazione che si cela dietro il nuovo look PS5:

“Il design è stato ispirato dal simbionte del gioco che si sta impossessando della console e del controller, ma si può ancora vedere un po’ di rosso sotto i viticci. Questo rappresenta i vari modi in cui i giocatori sperimenteranno la presa di controllo del simbionte in Marvel’s Spider-Man 2. È un continuo spingere e tirare per il dominio, che sia interno o esterno, e il risultato non è certo”.

E se già siete in possesso di una PlayStation 5?

Insomniac ha pensato anche a voi. Infatti, si può acquistare le scocche della PS5 – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition separatamente (sia per la versione disc che digital), completando il look con il controller DualSense – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition.

PS5 Marvel’s Spider-Man 2: quando preordinare?

I preordini inizieranno il 28 luglio. In Italia sarà possibile acquistare la console in edizione limitata oppure le scocche direttamente dal sito PlayStation Direct o presso alcuni rivenditori selezionati. Il bundle sarà disponibile a partire da 1° settembre, quasi un mese e mezzo prima dell’uscita ufficiale del gioco.

Qualora abbiate comprato il bundle completo di Marvel’s Spider-Man 2, il codice del gioco sarà disponibile il 20 ottobre, quando uscirà ufficialmente per PlayStation 5.

Se volete rinnovare il look alla vostra console Sony preferita, allora l’appuntamento è per il 1° settembre!