Spider-Man 2: nuovo trailer con Venom

L’amichevole Peter Parker di quartiere sta per tornare con il sequel del gioco Insomniac Marvel’s Spider-Man 2. Previsto per il 20 ottobre di quest’anno, il titolo si è già mostrato in alcuni trailer esibendo le proprie caratteristiche tecniche che sfruttano pienamente le capacità della PlayStation 5. Naturalmente è una delle esclusive di punta per Sony …

L’amichevole Peter Parker di quartiere sta per tornare con il sequel del gioco Insomniac Marvel’s Spider-Man 2.

Previsto per il 20 ottobre di quest’anno, il titolo si è già mostrato in alcuni trailer esibendo le proprie caratteristiche tecniche che sfruttano pienamente le capacità della PlayStation 5.

Naturalmente è una delle esclusive di punta per Sony e, proprio per questo motivo, la campagna marketing che precederà il rilascio del titolo è in pieno movimento.

Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato al pubblico in sala e, successivamente, rilasciato online un nuovo story trailer dove viene introdotto uno dei personaggi più amati e attesi: Venom.

Grazie alle parole del Senior Narrative Director, Jon Paquette, sul PlayStation Blog siamo in grado di conoscere ulteriori dettagli circa la storia di Marvel’s Spider-Man 2:

“All’inizio della nostra storia, i nostri Spider-Men sono al top della loro carriera, ma sia Peter Parker che Miles Morales sono alle prese con le loro vite personali. […] I nostri eroi sono arrivati a una serie di bivi, con un futuro incerto e alcune decisioni difficili da prendere”.

Nel trailer è possibile vedere come Kraven sia il villain di questo sequel, ma al tempo stesso mentre i nostri protagonisti indagano su di lui, arriva il simbionte Venom a minacciare New York.

Non solo… come nei trailer antecedenti, si può notare come questa influenzi la personalità di Peter Parker. In Marvel’s Spider-Man 2, infatti, si avrà la possibilità di indossare la Tuta Nera ottenendo così nuove abilità simbiotiche. In questo trailer, però, si può vedere dai vari dialoghi tra Miles e MJ che questi poteri influiscano anche sulle relazioni di Peter.

Infine, sempre sul PlayStation Blog, il Senior Creative Director Bryan Intihar ha illustrato le nuove abilità disponibili in Marvel’s Spider-Man 2:

“Abbiamo sempre pensato ai nostri Eroi Ragno come a degli “improvvisatori acrobatici” e in Marvel’s Spider-Man 2 volevamo dotarli di nuovi modi per farlo durante i combattimenti. Questo include i poteri Spider Braccia e Simbionte di Peter…”

Marvel’s Spider-Man 2, e alla fine arriva Venom!

Una delle novità più attese per questo sequel del gioco di successo sviluppato da Insomniac Games è sicuramente Venom. Si tratta di uno dei personaggi più amati legati all’universo dell’Uomo Ragno. Attraverso le parole di Bryan Intihar e Jon Paquette possiamo comprendere come abbiano deciso di sviluppare una figura così iconica:

“Mentre l’aspetto del personaggio e alcuni dei suoi poteri/abilità dovrebbero essere familiari ai fan, questa sarà una storia di Venom unica che siamo entusiasti di far vivere a tutti questo ottobre”.

“Le migliori storie del simbionte sono un’allegoria. […] Con l’introduzione del simbionte nel nostro franchise, i nostri eroi sono costretti a combattere l’oscurità, in tutte le sue forme”

Quindi, Marvel’s Spider-Man 2 promette di essere il degno sequel del primo capitolo. Noi di Hynerd.it non vediamo l’ora di vivere la seconda avventura di Peter e Miles, e voi?