Deadpool 3: Tobey Maguire sarà nel film? Le ultime indiscrezioni

Oramai l’insider lo conoscete: Can we get some toast, famoso insider del mondo Marvel di Twitter/X, è tornato ad accendere i fan con le ultime indiscrezioni su Deadpool 3.

Secondo le nuove informazioni, Deadpool 3 renderà omaggio agli X-Men della Fox, includendoli nel film. Si parla quindi dei cinecomics usciti nei primi anni 2000, diretti da Bryan Singer. Al contrario, Avengers: Secret Wars dovrebbe includere gli X-Men della saga prequel, nonché quelli nati nel 2011 con X-Men – L’inizio, con James McAvoy e Michael Fassbender nei panni di Charles Xavier e Magneto. Questo è quello che sappiamo attualmente sulle apparizioni degli X-Men per Deadpool 3.

L’insider però non si è fermato qui e ha parlato anche dell’insistente rumor che girava per il web secondo cui lo Spider-Man di Tobey Maguire sarebbe stato presente nel film con Ryan Reynolds. Secondo le sue fonti, dice l’insider, non appariranno né lo Spider-Man di Tobey Maguire, né quello di Andrew Garfield. Tuttavia, ha confermato la loro presenza in Avengers: Secret Wars.

Al momento Deadpool 3 non ha una data d’uscita precisa a causa degli scioperi che hanno invaso Hollywood. Da questo punto di vista però, le notizie che trapela sono positive, con segnali di disgelo tra sceneggiatori e case di produzione, tanto che lo sciopero dovrebbe concludersi nella giornata odierna, o comunque da qui alle prossime ore. Resta da capire come si evolverà quello degli attori.