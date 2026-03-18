Spider-Man: Brand New Day, il trailer è qui: una nuova era per la saga Marvel

Il momento è finalmente arrivato: il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day è stato rilasciato, accendendo immediatamente l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.
Dopo mesi di speculazioni e rumor, possiamo dare un primo sguardo al nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno con Tom Holland, che promette di segnare una svolta importante per il futuro del personaggio.
Il rilascio del trailer è stato anticipato da brevi clip distribuite sul web nelle ore precedenti, per poi essere pubblicato per la prima volta in diretta sui social dell'attore protagonista, con tanto di video dei fan provenienti da ogni parte del mondo.
Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer e la data di uscita
Spider-Man: Brand New Day ci attende al cinema dal 29 luglio di quest'anno.