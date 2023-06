Square Enix: proiettati verso il futuro

Square Enix nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel lontano 1986, ha dato alla luce dei titoli che con il passare del tempo sono divenuti delle pietre miliari. Nonostante una partenza non proprio idilliaca, il prematuro team indipendente è riuscito, attraverso le proprie idee, a diventare un punto di riferimento nel medium dei videogiochi.

Il pezzo più pregiato della sua inestimabile scacchiera è rappresentato da Final Fantasy, la saga partorita da Hironobu Sakaguchi, ha appassionato i giocatori di tutto il mondo, collezionando più di 130 milioni di copie vendute. Lungo la strada verso la consacrazione, la serie ha incontrato diversi ostacoli, ma per merito del proprio spirito sono riusciti nell’ardua impresa di rinnovare la formula senza snaturare la filosofia alla base.

Square Enix: innovarsi per sopravvivere

Quest’operazione di stravolgimento ha toccato vivacemente Final Fantasy 16, rendendo il combat system molto più action e scattante. La volontà sperimentatrice della software house nipponica non si conclude certo qua, questa volta tuttavia vi coglierà notevolmente di sorpresa.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Bloomberg, il vice presidente di Square Enix Yoshinori Kitase ha dichiarato che i giocatori di Final Fantasy si aspettano importanti novità per ogni nuovo capitolo, le quali non si limitano alla storia e al cast di personaggi.

A supportare codesta concezione troviamo anche Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 16, il quale non esclude che i prossimi episodi contengano al loro interno qualcosa di completamente estraneo. Nel corso della conversazione Yoshida cita persino Call of Duty, che secondo quest’ultimo “è molto in stile Final Fantasy”, poiché è incentrato su un gruppo di persone che salva il mondo.

Quest’affermazione a primo impatto può sembrare estremamente straniante, però pare che da parte del producer ci sia una forte volontà di guardare oltre al proprio genere di riferimento. Nonostante tali asserzioni, è difficile pensare ad un Final Fantasy 17 in salsa sparatutto.

Prima di lanciarci nell’ipotizzare cosa ci riserverà il diciassettesimo capitolo, non ci resta che attendere una manciata di ore prima del rilascio ufficiale dell’attesissimo Final Fantasy 16.