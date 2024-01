Star Wars: New Jedi Order, smentite le voci sul rinvio del film

Ieri un’indiscrezione sul nuovo film di Star Wars in produzione, New Jedi Order, aveva fatto rabbrividire i fan.

Il film con protagonista Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker, l’eroina dell’ultima trilogia della saga di Star Wars, sarebbe stato rimandato. La notizia, riportata da World of Reel, suggeriva che il cambio di rotta da parte della produzione fosse dovuto a causa delle “molte perplessità” che la Disney avrebbe sulla sceneggiatura del film.

La notizia, però, è stata poco fa smentita da Lucasfilm, che riconferma la data di uscita di Star Wars: New Jedi order al 22 maggio 2026.

Probabilmente le voci di corridoio di un rimando erano dovute anche ad un annuncio confusionario di Lucasfilm, che poneva il film The Mandalorian & Grogu come il prossimo in ordine di realizzazione, così da ritardare l’uscita di New Jedi Order.

Anche se sappiamo ancora poco della trama, l’attrice protagonista è entusiasta e non vede l’ora di cominciare le riprese, come dichiarato a Collider qualche tempo fa: