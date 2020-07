Il marchio Steelseries, negli ultimi anni, si sta sempre più affermando nel campo delle periferiche da gaming. L’azienda danese offre infatti una vasta gamma di mouse, tastiere, cuffie e altro ancora, per tutti i tipi di giocatori, dagli appassionati ai professionisti.

Le Steelseries Arctis 5 sono delle cuffie da gaming di fascia media. Pur essendo collocate in una fascia di prezzo che va dai 100 ai 130€, queste cuffie sono dotate di features che normalmente troviamo in prodotti decisamente più costosi. Accontentano sia il giocatore medio che gioca per divertimento, sia il professionista che gioca per più ore al giorno.

Le Steelseries Arctis 5 sono compatibili con PC, Mac e Ps4, anche se offre la possibilità di audio surround 7.1 solo su Windows. La gestione delle impostazioni e dei Led RGB che circondano i padiglioni richiedono l’uso di un software proprietario dell’azienda, che è scaricabile dal sito di Steelseries sia per Windows sia per Mac.

Le cuffie si collegano al PC e alla PS4 tramite cavo USB tipo A/USB (dotato inoltre di chatMix) e, in più, nella confezione viene dato anche un adattatore jack audio da 3,5mm per poterle collegare anche al vostro smartphone.

Le Arctis 5 sono dotate di ChatMix che, grazie alla certificazione Discord, vi permette di alzare o abbassare il volume della Chat rispetto al volume di gioco.

Nella Confezione

Nella confezione delle SteelSeries Arctis 5 troverete:

Le cuffie

Un cavo USB tipo A

Il ChatMix con cavo USB

Un adattatore Jack da 3,5mm

Il libretto di istruzioni

Il Software (Steelseries Engine 3)

Il software delle Steelseries Arctis 5 si scarica direttamente dal sito dell’azienda ed è molto semplice e intuitivo da usare. Offre la possibilità di personalizzare la frequenza audio secondo le proprie esigenze, ma, per i meno esperti, esistono anche delle impostazioni di default, che vanno a modificare i suoni in cuffia seguendo valori predefiniti (ad esempio c’è l’impostazione musica, prestazione, etc…).

È possibile controllare la riduzione del rumore del microfono, sentire la propria voce in cuffia o semplicemente alzare e abbassare il volume. Inoltre l’illuminazione RGB è totalmente personalizzabile con più di 16 milioni di colori possibili su entrambi i padiglioni.

Steelseries su MacOS

Steelseries Engine 3 su Windows

Design e Materiali

Il design di queste cuffie è molto semplice e minimale, conferisce al prodotto un look ricercato e non troppo eccentrico, come ormai siamo abituati a vedere nella maggior parte dei modelli di cuffie da gaming. Il materiale però è molto “plasticoso” e, sebbene eviti di farle pesare eccessivamente, restituisce al tatto una sensazione di bassa qualità di costruzione. Molto apprezzato invece (in particolare per le persone con gli occhiali), è la banda elastica in tessuto, che permette di indossarle al meglio senza che le vostre orecchie e la vostra testa ne risentano. La soluzione della banda in tessuto, che si può accorciare o allungare a seconda della vostra forma della testa, è un buon modo per agevolare le persone con la testa piccola (io ad esempio, ho attaccato un altro pezzo di velcro da entrambe le parti per vestirle meglio). Se ci fosse stato l’archetto allungabile non avrei potuto usarle, perché sarebbero state troppo grandi.

I padiglioni sono composti da drivers al neodimio da 40mm, rivestiti da cuscini in tessuto traspirante, appositamente studiati per le lunghe sessioni di gioco. Sul sito di Steelseries è possibile inoltre acquistarne un altro paio in pelle.

Performance

Le Steelseries Arctis 5 supportano l’audio surround 7.1 (DTS 2.0). Come già detto in precedenza questa feature è disponibile solo sui sistemi windows, ma non preoccupatevi. La qualità audio in generale è molto buona e non vi farà sentire questa piccola mancanza nel caso voi stiate giocando su PS4 o Mac. Le ho testate personalmente su Battle Royale come Warzone e Fortnite e si riesce chiaramente a individuare la posizione dei nemici sentendo i passi e gli spari, tranquillamente usando l’audio stereo. Anche in giochi dove l’audio deve essere godibile piuttosto che utile, le Arctis 5 non deludono e regalano un suono fedele e piacevole, senza eccedere in bassi troppo pronunciati (complice anche il software di personalizzazione).

Tralasciando il gaming, queste cuffie, grazie al peso non troppo eccessivo, possono essere portate in giro e sfruttate anche semplicemente per ascoltare la musica. La resa sonora non è certo al pari di cuffie per audiofili, ma si difendono bene (ma se state cercando delle cuffie per la musica, mi spiace, avete sbagliato recensione).

In ogni caso, le SteelSeries Arctis 5 si sono rivelate molto buone anche per godersi un film o una serie tv.

Il Microfono

Il microfono delle Steelseries Arctis 5 è a scomparsa, quando non vi serve la sua caratteristica retrattile vi torna molto utile. Sul padiglione sinistro delle cuffie, oltre a una rotellina per il controllo del volume, è presente un tasto per mutare o no il microfono. Se siete mutati, si accenderà un led rosso su di esso.

Anche in questo caso il microfono è stato testato sia in game sia in chiamate Skype e non ha mai dato nessun tipo di problema. La voce risulta limpida e chiara in entrambi i casi.

Inoltre, e questa non è una cosa scontata, sullo store online ufficiale di Steelseries è presente una pagina dove potete acquistare tutti i componenti delle Arctis 5 che trovate nella confezione, come adattatori Jack da 3,5mm, ChatMix e cavi USB tipo A. Così se vi si dovesse rompere un cavo o perdeste l’adattatore, siete certi di poter ricomprare quello ufficiale.

Se siete alla ricerca di altre cuffie con cui confrontarle, provate a dare un’occhiata alle Razer Kraken X USB già recensite in precedenza.

Le SteelSeries Arctis 5 sono disponibili nelle colorazioni bianco oppure nero sul sito di Steelseries al prezzo di 129€, ma potete trovarle anche su Amazon.

Caratteristiche

Drivers Neodimio da 40mm Connettività USB, Jack 3,5mm, USB-Type A Peso 280g Frequenze di Risposta 20-22000 Hz Bluetooth No Caratteristiche Tecniche

Steelseries Arctis 5 – Le cuffie da gaming di fascia media In Conclusione Se state cercando delle cuffie principalmente da gaming, che abbia un design semplice ma accattivante e non volete rinunciare a delle piccole features come l'audio 7.1, i led RGB e la vasta personalizzazione del prodotto senza andare a spendere grandi cifre, queste cuffie fanno al caso vostro. La qualità costruttiva non è la stessa di altre cuffie premium, ma la resa audio di buon livello e il microfono che fa bene il suo lavoro gli conferiscono davvero un ottimo rapporto qualità/perzzo. Punteggio dei lettori 0 Votes 0 Pro Non tengono troppo caldo in estate Suono molto pulito Ottimo rapporto qualità/prezzo Contro Materiali un po' troppo plasticosi Cavo troppo lungo, specialmente se utilizzate su PC 8.5

