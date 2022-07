Oneodio A70, Recensione – Cuffie Wireless Da Studio Che Non Convicono

A70 sono vendute come cuffie da studio Wireless, e sono tra le più economiche di OneOdio. Senza troppi giri di parole vi diciamo subito che le cuffie non ci hanno convinto a pieno, hanno comunque qualche punto a loro favore ma non raggiungono la piena sufficienza.

Contenuto della confezione

Cuffia Wireless A70

Borsa per il trasporto

Manuale utente

Cavo di ricarica micro USB

Cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm con microfono

Cavo audio a molla da 6,35 mm a 3,5 mm

Costruzione generale

OneOdio A70 sono completamente in plastica e risultano molto leggere, fin troppo per la grandezza delle cuffie e toccate con mano i materiali non fanno percepire una grandissima qualità. L’archetto superiore rivestito in pelle risulta non morbidissimo mentre i padiglioni auricolari in memory, anche essi rivestiti in pelle, sono abbsatanza morbidi e comodi anche dopo qualche ora di utilizzo. I padiglioni possono essere piegati all’interno per riporre comodamente le cuffie nella propria borsa e ruotati di 90° per rendere più comodo appenderle tempornamente al collo.

Specifiche tecniche

Le cuffie OneOdio sono dotate di driver da 40 mm, frequenze tra i 2402 MHz e 2480 MHz, una potenza massima di 300 mW e Bluetooth 5.2. Abbiamo provate le cuffie su smartphone tramite Bluetooth e cablate su PC e in entrambi i casi non siamo rimasti particolarmente colpiti. I bassi risultano poco chiari e troppo potenti, andando spesso a sovrastare quasi tutti gli altri suoni, gli alti invece sono quasi inesistenti. La connessione Bluetooth invece è buona e stabile connettendosi abbastanza velocemnete al dispositivo, la durata dichiarata è poi di 72 ore e possiamo confermare che anche usandole molto non dovrete preoccuparvi di caricarle frequentemente.