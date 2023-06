Super Mario Bros: Wonder, ecco il nuovo platform 2D

È ormai tradizione per la grande N concludere i propri Nintendo Direct con una notizia capace di sconvolgere il flusso della diretta. Il “one more thing”, trailer conclusivo del direct, è nella maggior parte dei casi una notizia bomba, che non solo sazia definitivamente quella voglia e desiderio dei fan, che vorrebbero appunto “ancora qualcosina”, ma sorprende questi ultimi con un annuncio che farà parlare di sé del direct per le settimane a venire.

Questa volta è toccato all’idraulico più famoso del mondo, il quale riceverà un nuovissimo capitolo 2D dal titolo Super Mario Bros: Wonder!

Super Mario Bros: Wonder, di che si tratta?

Il titolo parte da un’impostazione platform a scorrimento orizzontale, in cui però ci accorgiamo subito di una svolta al livello grafico. Il design complessivo del gioco è dei personaggi è molto più cartoonesco di quanto è solitamente, strizzando l’occhio allo stile dei giochi mobile (probabilmente più accattivanti per le nuove generazioni).

Nel corso della diretta sono poi stati mostrati alcuni scorci di gameplay di Super Mario Bros: Wonder, che parrebbe mostrare un game design variegato e fuori dagli schemi. Le avventure fantastiche di Mario verranno amplificate grazie al nuovo “Wonder flower“, un oggetto capace di teletrasportare Mario in una dimensione distorta, dove tutto prende vita e lo stesso concetto di spazio è alterato.

Tra tubi che si animano, monete viola e orde di nemici che travolgeranno la torre della bandiera,

Super Mario Bros: Wonder sembra da subito proporsi come avventura all’insegna dei colori de della follia. Fa peraltro successo il nuovo potenziamento dell’idraulico, Mario Elefante! Mangiando uno strano frutto infatti, la mascotte di casa Nintendo di tramutarsi in un elefante antropomorfo. Quest’ultimo sarà capace di scaraventare via i propri nemici a suon di proboscide!

Super Mario Bros: Wonder farà il suo debutto sulle console appartenenti alla famiglia Nintendo Switch molto presto, sbarcando sugli scaffali il 20 ottobre 2023.

