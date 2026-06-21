Supergirl: trama, cast e tutto quello che devi sapere sul nuovo film del DC Universe

Ormai manca veramente poco all'uscita di Supergirl, il nuovo film del DC Universe di James Gunn che, dopo il successo di Superman (2025), è pronto a tornare nelle sale cinematografiche.

Diretto da Craig Gillespie, il personaggio di Supergirl sbarca al cinema in un film da solista che la vedrà alle prese in una missione tutta sua. James Gunn ha ironicamente descritto la nuova eroina come un "disastro totale", evidenziando il suo passato più traumatico rispetto a Superman.

Da quanto riportato, sembra che il tono ricordi vagamente i film sui Guardiani della Galassia, ma ecco di seguito tutto quello che c'è da sapere prima di andare a vederlo, tra data d'uscita e cast del film.

Supergirl si ispira ad un capolavoro fumettisitco

Anche i più inesperti ormai sanno che Kara Zor-Ell è la cugina di Superman.

La particolarità di James Gunn, da quando ha iniziato il suo universo, è sempre stata quella di mostrare pubblicamente le sue letture: anche l'attrice protagonista pubblicò una foto con il fumetto tra le mani. Consigliato The Batman Parte 2, le ultime: dal ruolo di Scarlett Johansson alle foto di Matt Reeves Leggi ora

Supergirl - Woman of Tomorrow di Tom King e L. De Felici è il fumetto capolavoro a cui è ispirato il film. Diventato nel tempo un piccolo gioiello e un must delle storie supereroistiche a fumetti. Come vediamo dal trailer, infatti, sembrano esserci vari riferimenti.

Cosa vedremo in Supergirl?

Come ci mostrano i trailer, potremo assistere ad una nuova frizzante ed energica avventura da supereroi con quel tocco di pazzia giovanile che contraddistingue da sempre il personaggio di Supergirl.

Aggiungiamoci un pizzico di tenerezza per Krypto e il complesso generale sembra già assai intrigante.

Sarà presente per la prima volta in assoluto anche Lobo, storico anti-eroe d'eccellenza dei fumetti, interpretato da niente meno che Jason Momoa.

Dopo il ruolo di Aquaman, l'attore non vuole lasciare il mondo DC ed ha firmato il nuovo bizzarro personaggio che probabilmente, con il suo iconico stile punk, rivedremo spesso all'interno dell'universo.

In termini di trama, vedremo Kara che dopo una difficile infanzia e la perdita di Krypton (il suo paese di origine) dovrà intraprendere una missione interstellare vendicativa.

In questa battaglia unirà le forze con la giovane Ruthye Marye Knoll e il suo fidato cagnolino Krypto. Una storia eroica sulle note di Call Me.

Supergirl: cast e data d'uscita

Nel ruolo dell'intrepida protagonista Supergirl, troviamo la giovane interprete di House of the Dragon, Millie Alcock, seguita da Jason Momoa nei panni di Lobo, Eve Ridley per la giovane guerriera, Emily Beecham, David Krumholtz, Matthias Schoenaerts.

Prevista anche la comparsata di David Corenswet nelle vesti di Superman. Sarà una sorta di mentore per la cugina e lo dovremmo rivedere in qualche spezzone di comunicazione tra i due.

Parlando invece di debutto, l'uscita italiana del film è fissata per il prossimo 25 giugno 2026, circa un anno dopo l'arrivo di Superman.

Come il mondo conosce Supergirl

Oltre che per vie fumettistiche, tutti hanno sentito almeno una volta nella vita il nome di Supergirl, ed è curioso capire chi c'è stato prima di Millie Alcock, sia sul grande che piccolo schermo. A conti fatti sono quasi una per ogni fascia generazionale.

Partiamo dall'inizio, la più datata, quella di Helen Slater che debuttò da solista nel 1984. Uno spin-off facente parte dell'universo narrativo del Superman di Christopher Reeve, fu la versione più classica e minimal dei cinecomic degli albori.

Poi passiamo subito alla più conosciuta, la serie televisiva CW (The Flash, Arrow) con Melissa Benoist nel ruolo dell'aliena superdotata. Composta da 6 stagioni più dei crossover universali, ha sicuramente lasciato un segno in questo genere di eroi.

L'ultima prima di Alcock, invece, di brevissima durata, è stata la Supergirl di Sasha Calle. Priva dell'iconica chioma bionda e della gonna, è stata criticata negativamente per l'apparizione nel film The Flash (2023) con Ezra Miller.