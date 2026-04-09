Superman, 4 attrici in lizza per il ruolo di Maxima in Man of Tomorrow: ecco chi sono

Dopo la confermata notizia dai DC studios che Aaron Pierre si unirà al sequel di Superman di James Gunn, Superman - Man of Tomorrow, ci sono altre notizie riguardo un altro membro del cast, ovvero l'attrice che dovrebbe interpretare il ruolo di Maxima.

Chi è Maxima?

Lo scrittore Roger Stern e il disegnatore George Pérez presentarono Maxima sulle pagine di Action Comics n. 645 nel 1989. È una regina aliena che è stata sia un'antagonista che un potenziale interesse amoroso per Superman.

Chi interpreterà Maxima in Superman - Man of Tomorrow?

Adria Arjona, Eva De Dominici, Sydney Chandler e Grace Van Patten sono le finaliste per il ruolo di Maxima. La Arjona, conosciuta per il ruolo di primo piano nella seconda stagione della serie True Detective, ha preso parte anche alla serie Narcos.

Eva De Dominici, invece, è conosciuta per la serie televisiva The Cleaning Lady e Ia serie tv per ragazzi andata in onda su Disney Channel, Il mondo di Patty.

Per quanto riguarda Sydney Chandler, per ora è stata in sala solamente con Don't Worry Darling di Olivia Wilde, ma ha partecipato a vari episodi di diverse serie televisive tra le quali Alien: Earth (2025).

Conosciuta per il ruolo di Ally nella serie televisiva I Soprano, la Van Patten è apparsa in varie pellicole tra cui Under the Silver Lake di David Mitchel.

Per quanto riguarda il resto del cast, David Corenswet torna nei panni di Superman insieme al Lex Luthor di Nicholas Hoult per affrontare la minaccia comune di Brainiac (Lars Eidinger).

La star di Lanterns, Aaron Pierre, apparirà nel film, così come Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Isabela Merced (Hawkgirl).