The Drama, spiegazione del finale e significato del film con Zendaya e Robert Pattinson

A una settimana dalla sua uscita, il nuovo film di Kristoffer Borgli, The Drama, è ancora al centro di numerosi dibattiti in merito alle tematiche trattate e, in particolare, per il finale agrodolce.

Un film nato certamente come una sorta di provocazione, nella quale l’accento viene posto sul matrimonio e sui segreti che spesso tendiamo a nascondere al mondo intero.

Confezionato come una dolce commedia romantica, The Drama abbandona il lato sentimentale per abbracciare nuovi generi, nuovi stimoli, fino ad arrivare alla satira sociale.

Un matrimonio incartato con delle promesse che decadono nel momento in cui la verità emerge, lasciando sprofondare nel baratro i due protagonisti interpretati da Zendaya e Robert Pattinson.

Ripercorriamo il finale cercando di analizzare il significato offerto da Borgli. Si consiglia di procedere alla lettura soltanto DOPO aver visionato il film.

Come finisce The Drama?

Emma Harwood e Charlie Thompson sono una coppia pronta a realizzare il proprio sogno: sposarsi. A pochi giorni dalle nozze, i due si riuniscono con i loro migliori amici per discutere di un piccolo imprevisto: la loro DJ sembra fare uso di sostanze stupefacenti.

Da questo episodio nasce una conversazione sempre più intensa, in cui ciascun personaggio finisce per confessare i propri peccati passati: dal cyberbullismo fino a episodi inquietanti, come aver rinchiuso un bambino in un armadio. Consigliato Zendaya e Robert Pattinson dominano il 2026: ecco dove li vedremo ancora quest’anno Leggi ora

Quando arriva il turno di Emma, la situazione precipita: profondamente turbata, la ragazza rivela che, da adolescente, aveva pianificato una sparatoria nella sua scuola, evento che le ha causato una parziale sordità.

Sconvolti dalla confessione, gli amici - in particolar modo Rachel – prendono le distanze da lei, mentre Charlie si dimostra incapace di superare la rivelazione.

Ossessionato da visioni della sua compagna armata di fucile, l’uomo si confida con una collega di lavoro, fino a tradire Emma con un bacio.

Arriva il giorno del matrimonio e, dopo la proclamazione dell’unione, gli sposi assistono ai discorsi degli invitati.

Durante un momento di assenza, Emma sente, da dietro una porta, la collega di Charlie parlare di una sparatoria. Sconvolta dall’idea che il suo segreto sia stato rivelato, ne parla subito con il marito e decide di affrontare Misha.

È proprio da questo confronto che emerge un’ulteriore verità: Charlie l’ha tradita. Messo alle strette e sopraffatto dal senso di colpa, l’uomo finisce per confessare tutto pubblicamente, davanti agli invitati, implorando il perdono di Emma.

Nelle scene finali, Charlie, gravemente ferito al volto dopo essere stato colpito dal compagno di Misha, si reca nel locale preferito che condivideva Emma. Qui incontra la moglie, fuggita dal matrimonio, che si siede di fronte a lui e si presenta come se fosse la prima volta che si incontrano.

The Drama - Un segreto è per sempre - Sfondo

Spiegazione di The Drama

È interessante notare come l’epilogo proposto dal cineasta si concluda con una cena, la stessa che aveva aperto le danze nel prologo, quando Emma accetta di uscire per un appuntamento con Charlie. Un lasso di tempo fortemente percepito dai protagonisti, profondamente cambiati, con una tensione che aleggia nell’aria e che mette in secondo piano quella spensieratezza che sembrava averli accompagnati nelle prime scene del film.

Il finale, enigmatico e volutamente lasciato aperto, offre allo spettatore la possibilità di costruire una propria interpretazione: Emma e Charlie riusciranno a lasciarsi alle spalle i peccati commessi per costruire una nuova vita insieme, o il peso delle loro rivelazioni soffocherà il loro rapporto ormai incrinato?

Borgli, regista norvegese, affronta con il suo The Drama una tematica particolarmente vicina all’America contemporanea: le sparatorie di masse, soprattutto se commesse negli istituti liceali. Affidando questo segreto al personaggio di Emma, ragazza afroamericana volutamente dipinta come dolce ed equilibrata, il cineasta rompe gli stereotipi tradizionali legati a genere e razza, sottolineando come la violenza giovanile non conosca confini sociali o etnici.

La scelta di una protagonista apparentemente improbabile mette in luce tensioni psicologiche e sociali spesso trascurate e costringe lo spettatore a confrontarsi con le proprie aspettative, rendendo la narrazione non solo più sorprendente, ma anche più profonda sul piano riflessivo.

Ad alimentare ulteriori tensioni è la decisione di Emma di non concretizzare il suo piano: nonostante la tentazione di compiere una strage – mostrata in un montaggio alternato in cui la giovane Emma si esercita con il fucile e registra dei video sul computer - la ragazza sceglie di “redimersi” quando il suo progetto viene realizzato da un’altra persona in un luogo diverso, causando la morte di un compagno di classe.

Questa scelta di abbandonare la violenza e di abbracciare un futuro da attivista, contrario alle armi, genera forte turbamento in Charlie e nei suoi amici, in particolare Rachel, il cui pensiero alla cugina rimasta paralizzata per colpa di una sparatoria scatena in lei una rabbia intensa e quasi malsana nei confronti di Emma.

L’ipocrisia domina le menti dei personaggi: nonostante i loro difetti e gli errori passati, quasi nessuno riesce a perdonare a Emma il suo pensiero oscuro. Un’idea che, per fortuna, non si è mai concretizzata, eppure la etichetta come una potenziale assassina.

Nei gesti più piccoli di Charlie – una tazza gettata nel cestino con la frase incisa “ucciderei per del caffè”, la vista di Emma con un coltello in mano – emerge un timore costante, un dubbio ossessivo: quell’episodio sporadico potrebbe ripetersi?

The Drama - Un segreto è per sempre - Sfondo

Ma l’ipocrisia non riguarda solo Charlie. Nei personaggi secondari, essa appare ancora più evidente: Rachel, per esempio, confessa con ironia di aver rinchiuso un bambino con deficit mentali in una stanza, mostrando apertamente la sua psicopatia.

Eppure, questo comportamento non riceve alcuna condanna, mettendo in luce come la vera malvagità non sia in Emma, ma in chi giudica senza riflettere. Il film costruisce così un contrasto netto tra la colpa immaginata e la reale immoralità, smascherando la dissonanza tra percezione e realtà morale.

Il contrasto tra “buono” e “cattivo” emerge anche nella richiesta di perdono di Emma, un passato che vuole rimuovere non solo nella sua testa ma anche in quella del suo futuro marito. Un’incapacità di riflettere e di porgere una mano che sopraggiunge in Charlie solo quando anche lui commette un errore imperdonabile: il tradimento.

The Drama vive del disagio emotivo che investe ogni singolo personaggio, restituendo un’immagine distorta di questa coppia di novelli sposi, ora costretta a confrontarsi con una nuova realtà fatta di colpe, accettazione e perdono.

Ma è proprio in questo fragile equilibrio che si insinua una frattura forse insanabile: Charlie ed Emma non possono più guardarsi con gli stessi occhi di prima, perché ciò che sanno l’uno dell’altra ha irrimediabilmente incrinato la possibilità di un amore innocente, lasciando spazio a un legame segnato dal sospetto e dalla memoria.