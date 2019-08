Razer Viper fa centro al gamescom 2019

Durante la gamescom 2019 è stato presentato alla stampa specializzata il nuovo modello di mouse Viper prodotto da Razer, nome conosciuto da tempo per la gamma di articoli messi in commercio per chi fa uso quotidianamente del computer. In questo caso si tratta, come già anticipato, di un accessorio veramente straordinario per funzionalità, maneggevolezza e dal prezzo abbastanza contenuto. C’è da dire innanzitutto che il mouse in questione si presta molto bene, perché frutto anche di una specifica collaborazione con un settore del gaming competitivo – mi riferisco al sempre più diffuso mondo degli eSport – per affrontare tornei molto impegnativi incentrati prevalentemente su FPS e MMO, grazie a tutta una serie di specifiche tecniche di ultima generazione.

Il suo design ergonomico permette di essere usato da atleti ambidestri ed essendo costituito da materiale ultraleggero il peso si aggira attorno ai 69 grammi, mentre le dimensioni sono di 126,73 millimetri di lunghezza, di 66,2 millimetri di larghezza e di 37,8 millimetri di altezza; il filo di collegamento alla macchina è lungo 2,1 metri. È dotato di un sensore ottico molto avanzato che garantisce 16.000 DPI reali, capace quindi di ridurre al minimo i tempi di latenza ed è testato per 70 milioni di click (ciclo di vita).

Ha una memoria DPI integrata (fino a 5 livelli DPI), sfrutta il Razer Synapse 3 e come tutti i prodotti Razer supporta Croma; inoltre può essere configurato a proprio piacimento, secondo le necessità del momento, assegnando ad ogni pulsante un comando ben preciso, un “servizio” che il mouse offre al giocatore perché sia costantemente al top dell’efficienza durante le diverse sfide. Infatti i pulsanti Hyperespons sono 8, ciascuno programmabile in modo indipendente, i cui parametri alla fine vengono fissati nella memoria e pronti al loro utilizzo videogioco per videogioco. Non c’è che dire, un vero gioiello.