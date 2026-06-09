The Bear 5: Sydney prende il comando nel trailer della stagione finale

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Bear, l'acclamata serie ambientata nel mondo della ristorazione. I nuovi episodi debutteranno il 25 giugno sulla piattaforma, con tutti gli otto episodi disponibili fin da subito.
The Bear 5, ecco il trailer della stagione finale
Dopo gli eventi del finale della quarta stagione, la cucina del ristorante The Bear passa nelle mani di Sydney, interpretata da Ayo Edebiri, che assume il ruolo di capo chef.
La brigata dovrà affrontare una serie di difficoltà che minacciano la sopravvivenza del locale: un'alluvione, problemi nelle forniture, la possibile vendita dell'edificio e una situazione economica precaria.
Nel frattempo, Carmy, il personaggio interpretato da Jeremy Allen White, dopo aver deciso di allontanarsi dal settore della ristorazione alla fine della stagione precedente, torna a fare visita al suo team.
The Bear 5: cast e regia
Nel cast tornano inoltre Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, insieme a numerosi interpreti ricorrenti come Oliver Platt e Jon Bernthal.
Nel corso delle sue quattro stagioni, la serie si è distinta anche per la presenza di celebri guest star, tra cui Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, John Cena e Josh Hartnett.
La serie è stata creata da Christopher Storer, che continua a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo e principale regista della stagione finale, affiancato dal regista Hiro Murai.