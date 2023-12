The Boys 4: guarda il primo teaser trailer in italiano!

Ecco il primo teaser trailer di The Boys 4, il quale ci mostra caos e rivoluzione come mai prima d’ora nella serie Prime Video.

Come vi avevamo precedentemente annunciato, il trailer di The Boys 4 era alle porte, e così è stato. Nelle ultimissime ore infatti è stato direttamente Prime Video a pubblicare il primo teaser trailer ufficiale dell’attesa quarta stagione della serie.

Il primo video promozionale è stato pubblicato in occasione del Comic Con Experience 2023 e, seppur duri poco, rende chiaro quanto meno il tono utilizzato per The Boys 4, ancora più cupo delle precedenti stagioni. Purtroppo il teaser non mostra ancora una data in particolare e rimane su un vago 2024, proprio come annunciato dai poster pubblicati nelle scorse settimane.

The Boys 4: la rivoluzione è ora

Con tutta probabilità The Boys 4 ripartirà direttamente dal finale di Gen V, con la scoperta del Bosco da parte di Butcher e con la sua reazione alla scoperta del virus ammazza-super, ma questo teaser ci ricorda anche quanto incredibile sia quello che è accaduto sul finale della terza stagione.

L’uccisione da parte di Patriota di un fan di Starlight ha diviso le masse, tra chi vuole una rivoluzione contro il potere sovrano dei super e chi, invece, si schiera dalla parte dei super nella loro lotta per la conservazione e l’abbattimento di ciò che crea scompiglio in quest’ordine ormai al limite.

Interessante è anche la misteriosa new entry interpretata da Jeffrey Dean Morgan, di cui personaggio rimane ancora avvolto nell’ombra. Quello che capiamo dalla sua conversazione con Butcher, però, è che è in qualche modo connesso al gruppo di The Boys.

In attesa di ulteriori novità e di una data d’uscita in particolare, seguiteci per rimanere aggiornati sulle novità che riguardano la serie.