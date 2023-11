The Boys 4, il trailer è alle porte: ecco quando esce

The Boys è indubbiamente una delle serie più amate degli ultimi anni. Il grande successo di pubblico e critica ha portato, oltre a tre stagioni con una quarta in arrivo, ad uno spin-off di altrettanti consensi, Gen V. Quest’ultimo ha superato ogni aspettativa, ricalcando le orme della serie originale per qualità e spessore, ma adesso inizia un po’ a mancarci Butcher e la sua compagnia.

Qualche settimana fa sono stati diffusi ufficialmente due poster di The Boys 4, che annunciavano l’uscita della quarta stagione nel 2024 con due dei protagonisti indiscussi della serie, Patriota e Butcher. Nessuna data in particolare, nessun periodo in particolare, solo 2024.

Sembra che le cose, però, stiano per cambiare. Secondo quanto riportato su Twitter da The Hollywood Handle: “The first teaser for ‘THE BOYS’ Season 4 will be showcased at CCXP next month“, ovvero che il primo teaser trailer di The Boys 4 dovrebbe essere presentato al Comic Con Experience che si tiene a San Paolo in Brasile questo dicembre.

Non è dato sapere se all’interno del teaser troveremo già una data di uscita in particolare, ma con tutta probabilità potremmo scoprirne quanto meno il periodo dell’anno. Altrettanto probabile è che ripartiremo direttamente dal finale di Gen V, con la scoperta del Bosco da parte di Butcher e con le prime immagini della quarta stagione che potrebbero riguardare la sua reazione alla scoperta del virus ammazza-super.