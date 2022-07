The Gray Man: in programma un sequel e uno spin-off del film

Dopo aver diviso pubblico e critica, lasciando qualche dubbio sulla reale efficacia del prodotto, The Gray Man è pronto a dire la sua ancora una volta, infatti Netflix ha annunciato che sono in programma un sequel e uno spin-off del film con Chris Evans e Ryan Gosling.

The Gray Man è stato rilasciato sulla piattaforma lo scorso 22 luglio ma ha già conquistato la 1° posizione della classifica dei film più visti in ben 92 paesi ed ha raggiunto 83,55 milioni di ore di visualizzazione. Da qui l’idea di dar vita ad un vero e proprio franchise, con la famosa casa di produzione e distribuzione pronta a scommettere ancora una volta sui fratelli Russo, che torneranno in entrambi i progetti previsti.

Stando alle notizie riportate nelle ultime ore, il sequel dovrebbe avere come protagonista il personaggio di Ryan Gosling, ovvero l’agente della CIA denominato come Sierra Six. Sullo spin-off, invece, ancora non ci sono notizie certe, ma probabilmente seguirà le vicende di un altro agente della CIA, membro dello stesso gruppo di Sierra Six. Entrambe le pellicole saranno distribuite prossimamente su Netflix.

I fratelli Russo, Joe ed Anthony, visto il successo di The Gray Man, hanno anche voluto rilasciare una dichiarazione spiegando perché il film può tranquillamente diventare un franchise: