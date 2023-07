The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, rilasciata la patch 1.20

di Riccardo Scolari Pubblicato il 2023-07-05

Durante la scorsa notte, Nintendo ha pubblicato la patch 1.20 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Quest’ultima rappresenta il quarto aggiornamento rilasciato dal lancio della lodata esclusiva Nintendo, la quale ha registrato su Metacritic un Metascore di ben 96.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco le note ufficiali in italiano … Continue reading “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, rilasciata la patch 1.20”