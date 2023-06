The Legend of Zelda sarà il prossimo film di Illumination?

Tutti i fan di Nintendo hanno da sempre provato un grande amore per la serie di The Legend of Zelda, soprattutto adesso, dopo l’uscita del magnifico Tears of The Kingdom.

Dopo l’enorme successo del film dedicato al paffuto idraulico di Nintendo, molti giocatori si stanno chiedendo quale prossima pellicola cinematografica la compagnia nipponica stia realizzando.

A tal proposito, è stato Chris Meledandri, il CEO di Illumination, a parlare della prossima probabile pellicola in cantiere da Nintendo.

Le parole del CEO di Illumination sui rumor del prossimo film di Zelda

Meledandri non ha ben chiarito da dove sia partita il rumor, ma può ben immaginare il motivo per cui una serie così tanto amata, dopo quella di Super Mario, riuscirebbe ad attirare l’attenzione dei fan.

Ad oggi, Chris fa parte della schiera di direttori di Nintendo ed è quindi uno dei pochi in possesso di importanti informazioni sulla questione.

A quanto pare, il prossimo film in corso di Nintendo non è soltanto un semplice rumor, ma è il futuro della collaborazione tra la compagnia nipponica ed Illumination.

Il film di Super Mario Bros. è stato uno dei più guardati del 2023, con incassi da più di 1.32 bilioni di dollari, nonostante sia uscito solo ad aprile.

Subito dopo il film della star numero uno di Nintendo, c’è stato il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia, uscito un mese dopo, che ha totalizzato solo 809 milioni di dollari.

A sostenere i rumor e le parole di Meledandri è anche il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che ha svelato qualche informazione in più sui prossimi progetti cinematografici dell’azienda durante una riunione sulle vendite lo scorso mese.

Furukawa ha affermato che la compagnia vuole concentrarsi nel portare avanti tanti nuovi progetti di contenuti audiovisivi, come ha già fatto in passato con il consolidamento della Nintendo Pictures Co. come azienda sussidiaria.

Il presidente è entusiasta del successo di Super Mario Bros. ed è interessato a far sviluppare ogni IP della compagnia anche dal lato cinematografico, rispettando le caratteristiche uniche di ogni franchise.

L’obiettivo ultimo di questa manovra è quello di rinvigorire il business principale di Nintendo, ovvero i videogiochi, attirando sempre di più i fan del cinema a cimentarsi in un nuovo tipo di intrattenimento.

Di sicuro, i giocatori saranno più che entusiasti di vedere il brand di The Legend of Zelda sul grande schermo, data l’infinita possibilità di storie che si possono ricavare dal franchise.

Nintendo si è dimostrata capace di regalare un prodotto degno di nota affidandolo alle mani di Illumination e ora non possiamo fare altro che stare a guardare quali altri fantastici progetti realizzeranno insieme.