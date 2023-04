The Murder of Sonic the Hedgehog, Recensione – Fin dove arriva lo scherzo?

The Murder of Sonic the Hedgehog è il simpatico pesce d’aprile di casa Sega! Un titolo semplice quanto efficace di cui vogliamo parlarvi.

Quando SEGA ha pubblicato sui propri canali ufficiali il reveal, nonché release, trailer di The Murder of Sonic the Hedgehog, sicuramente pochi di noi avrebbero dato credibilità ad una notizia simile. Un gioco così fuori dai canoni, che avrebbe catapultato il famosissimo riccio blu in una scena del crimine, appare tutt’ora una dicotomia improbabile e quanto più strana.

Contrariamente a quanto potevamo pensare invece, The Murder of Sonic the Hedgehog si è rivelato essere un gioco realmente esistente, disponibile gratuitamente su Steam e di cui oggi vogliamo parlarvi!

Uno scherzo che sa di dramma, tra finzione e realtà

The Murder of Sonic the Hedgehog è un titolo narrativo di tipo point and click con la maschera di una visual novel, nel quale il giocatore non si ritroverà a calzare i panni degli eroi SEGA che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Sonic, Tails, Knuckles… tutti personaggi presenti nel gioco, ma i quali saranno per la prima volta meri personaggi secondari, pedine di un intreccio che solo noi saremo capaci di sciogliere.

La presentazione di un personaggio inedito e dal nome totalmente personalizzabile dal giocatore rende il racconto ancora più immersivo, non limitando il nostro carattere alle macchiette dell’universo Sonic. Non dovremo reagire con la violenza e la tracotanza di Knuckles. Non sempre dovremo ironizzare davanti al pericolo come il sagace riccio blu. Saremo solo noi, dei “signori nessuno”, catapultati in un’avventura investigativa che ha assunto caratteri nuovi e che nessuno dei personaggi poteva aspettarsi.

La narrativa ha solide premesse, catapultandoci fin da subito in uno scenario semplice ma non per questo poco efficace. Per celebrare il compleanno di Amy quest’ultima ha organizzato una speciale festa a bordo del Mirage Express, organizzando una vera e propria cena con delitto. Tutto sembra pianificato alla perfezione! Il capotreno (in servizio da 32 anni, in riferimento proprio all’anniversario della saga Sonic) dà il suo benvenuto ai clienti, si pone a servizio della festeggiata e poi torna a svolgere le sue mansioni.

A ciascuno dei personaggi è stato assegnato un ruolo ed un personaggio che dovranno impersonificare nel corso della cena, che come abbiamo già detto prevederà un “omicidio” da dover risolvere. La classica cena con delitto è da sempre un pretesto ludico apprezzato, capace di dare ai commensali il brivido dell’avventura. Ciò nonostante, le cose sembrano andare per il verso sbagliato. Sonic, la principale vittima del gioco, viene ritrovato inerme e privo di sensi a terra dopo poco. Ma cosa sarà successo? Starà recitando? Oppure il gioco si è tramutato in una vera e propria scena del crimine? Starà a noi indagare. Queste sono le premesse narrative di The Murder of Sonic the Hedgehog.

The Murder of Sonic The Hedgehog: il gameplay

Intenti a svelare i misteri che anelano il compleanno di Amy, dovremo esplorare tutti i vagoni del Mirage Express, ascoltando con attenzione gli alibi degli invitati. A tal riguardo è bene precisarvi che The Murder of Sonic the Hedgehog è purtroppo localizzato in lingua inglese, senza possibilità di cambiare tale assetto, ma che nonostante questo l’esperienza di gioco non subisce in alcun modo alterazioni o peggioramenti.

Al termine delle nostre indagini partiranno veri e propri interrogatori a risposte multiple nei confronti degli imputati. Il funzionamento di tale meccanismo è reso possibile grazie al simpatico pretesto del Dream Gear, in riferimento all’indimenticabile console portatile SEGA Game Gear. In questo minigioco arcade potremo ritrovare un’atmosfera a noi più familiare, nel quale dovremo concludere i vari percorsi con un numero sufficiente di anelli. Al superamento di ogni livello progredirà di pari passo la storia principale, permettendoci di avvicinarci sempre di più alla soluzione del mistero.

La narrativa di The Murder of Sonic the Hedgehog è però tanto immersiva quanto breve, richiedendo all’incirca due ore di gioco per assistere ai titoli di coda.

Tiriamo le somme su The Murder of Sonic The Hedgehog

La nota casa produttrice giapponese ha voluto celebrare questo 1 aprile 2023 in un modo unico, regalando ai fan qualcosa in più che un piccolo infarto causato da un annuncio improbabile, una imminente chiusura o addirittura lasciandoli nella loro indifferenza. Ciò che il team di SEGA ha realizzato rasenta una via di mezzo tra lo scherzo e l’esercizio di stile, nel voler raccontare una storia che si allontanasse totalmente dall’universo e dal regime letterale a cui siamo stati abituati in tutti questi anni dal riccio blu.

I requisiti tecnici necessari a supportare il gioco rasentano i minimi storici nell’epoca contemporanea. Si parla di un sistema operativo Windows XP, una CPU da 2.0 GHz, soli 2 GB di RAM e Scheda video dotata di OpenGL 2.0 o DirectX 9.0c. Requisiti che rendono più che fruibile uno degli “scherzi” più riusciti del mondo videoludico, che vi consigliamo a tutti gli effetti di recuperare. Non ve ne pentirete!

Potrete trovare The Murder of Sonic The Hedgehog gratis su Steam cliccando su questo link!