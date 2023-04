Harry potter: quidditch champions, via ai primi playtest

Il 2023 è iniziato alla grande per i fan della serie di Harry Potter grazie all’uscita di Hogwarts Legacy. Nonostante il titolo sia stato soggetto a tante critiche legate alla creatrice del franchise J.K. Rowling, Hogwarts legacy è riuscito a sfondare il tetto delle vendite.

Una cosa che però i maghi della scuola non si sono spiegati è come mai non sia possibile giocare al famosissimo sport magico del Quidditch. Oggi finalmente abbiamo una risposta: Harry Potter: Quidditch Champions.

Harry Potter: Quidditch Champions, il gioco sportivo più magico del mondo

Warner Bros. Games ha annunciato che questo gioco sportivo non convenzionale sarà un’esperienza standalone. Come ci si può aspettare, Harry Potter: Quidditch Champions offrirà ai giocatori l’opportunità di salire sulle scope volanti e sfidare amici e altri giocatori in partite competitive.

La compagnia ha anche specificato che il titolo richiederà una connessione ad internet costante, anche se in futuro arriverà una modalità contro la CPU.

Questo titolo non è assolutamente stato creato all’ultimo minuto. Il gioco infatti è in sviluppo da ormai tanti anni da Unbroken Studios, il team che sta dando una mano a realizzare Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il titolo è quasi alla fase gold, per cui i giocatori non dovranno temere di aspettare un anno prima di poterci giocare. Ma non è tutto, perché Warner Bros. Games ha riservato un’altra piccola chicca per i maghi di tutto il mondo.

Playtest e data di uscita del gioco

Da oggi sarà già possibile iscriversi ad i playtest di Harry Potter: Quidditch Champions che inizieranno dal 21 aprile.

Durante questo test, gli utenti potranno giocare da soli o con un team contro altri sfidanti. Questa demo offrirà anche l’opportunità di creare e customizzare il proprio atleta.

Per iscriversi alla sessione di playtest limitata è possibile registrarsi alla nuova pagina ufficiale. Harry Potter: Quidditch Champions uscirà su PS4 e Xbox One il 5 maggio ed il 25 luglio su Nintendo Switch. Per ricevere ulteriori informazioni sul titolo potete dare un’occhiata anche al server Discord.