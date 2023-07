The Nun 2: ecco il terrificante trailer!

The Nun, ovvero La suora, è il personaggio più spaventoso della saga di The Conjuring. Ha ottenuto talmente tanto successo dalla sua prima apparizione nel secondo film della saga, The Conjuring 2 – il caso Enfield, da ottenere una saga spin-off tutta sua.

Ecco quindi il nuovo, terrificante, trailer di The Nun 2!

Cosa era successo in The Nun

Con il primo film, intitolato The Nun – La suora, uscito nel 2018, avevamo visto le origini del terribile demone Valak, che travestitosi in una orribile suora, aveva terrorizzato ed ucciso le suore di un convento di clausura medioevale. Lì però era stato fermato da Padre Burke (Demián Bichir) e Suor Irene Palmer (Taissa Farmiga), ma non sconfitto per sempre, come già sappiamo.

Qui Valak vuole riprendersi il suo antico potere e vendicarsi di Suor Irene, che lo aveva sconfitto.

Il cast di The Nun 2

Ritorna nel ruolo di Suor Irene Taissa Farmiga, famosa per i suoi ruoli in American Horror Story, nonché sorella minore di Vera Farmiga, la Lorraine Warren della saga di The Conjuring e Annabelle. A quanto pare le sorelle amano molto recitare nel genere horror (ndr).

Bonnie Aarons, attrice dalle fattezze particolari, la rendono – con il giusto trucco – sempre il demone della situazione.

The Nun 2 uscirà nelle sale il 7 settembre 2023.