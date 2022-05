Horror: The Nun 2 in arrivo

Gli amanti del genere horror saranno felici di sapere che è in programma il sequel di The Nun, film spin-off della serie cinematografica The Conjuring. Il regista del seguito sarà Michael Chaves, regista dell’horror “La LLorrona” e stimato collega di James Wan, regista della saga di The Conjuring.

The Nun narrava le origini di Valak, terribile demone che aveva infestato un monastero abitato solo da suore di clausura, uccidendo le malcapitate per acquisire sempre più potere. Valak era stato già presentato agli spettatori nel secondo capitolo della saga horror, ossia “The conjuring – il caso Enfield“, film che narrava dei famosi coniugi Warren, coppia di esorcisti alle prese con un caso di possessione, dove la vittima era una giovane ragazzina. Ricordiamo che la famiglia Warren di cui vengono raccontate le storie è esistita davvero.

La suora appariva come spettro all’interno della casa dei coniugi, minacciando non solo la loro sicurezza ma anche quella della loro figlia. Anche se non era il personaggio principale di the Conjuring 2, il personaggio ha talmente intimorito e affascinato gli spettatori, che si è guadagnato il suo film indipendente dalla saga e adesso addirittura un sequel.

Il sequel sarà un diretto seguito di The Nun e quindi, narrerà degli eventi precedenti alla saga di The Conjuring.