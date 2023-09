The Office sta per tornare: la serie tv verso il reboot

Le ultime indiscrezioni parlano di un reboot di The Office US vicino all’ufficialità.

The Office US verso il reboot. Sembra incredibile, ma allo stesso tempo pare solo questione di tempo. Secondo Puck News, Greg Daniels, co-ideatore e produttore esecutivo della comedy, sarebbe già al lavoro sul reboot della serie tv conclusasi nel 2013. La notizia è vicina all’ufficialità, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare al termine dello sciopero degli sceneggiatori (ormai in via di risoluzione).

The Office è una della serie comedy più apprezzata di sempre da pubblico e critica. Greg Daniels, insieme a Ricky Gervais e Stephen Merchant, ha adattato lo show in versione US della loro omonima comedy britannica. Formata da nove stagioni, la serie è stata premiata lungo la sua storia con cinque Emmy, due dei quali vinti proprio da Daniels per la sceneggiatura. Da menzionare anche l’Emmy vinto dal protagonista della serie, l’inimitabile Steve Carell nei panni di Michael Scott.

In realtà, questo non è il primo tentativo di reboot di The Office US. Nel 2017 già si era parlato nella NBC di un possibile reboot, nella quale si sarebbe tornati alla stessa filiale di Scranton con un misto di vecchi e nuovi personaggi. All’epoca Steve Carell non fu coinvolto, ma in ogni caso il progetto poi non prese vita.

Al momento non si hanno altri dettagli sul reboot in programma. Le preoccupazioni sono tante rispetto ad una serie che ha segnato la storia ed il cuore di tanti, ma d’altro canto c’è anche tanta curiosità. Vi terremo aggiornati.