The Sims 5: sarà gratis al lancio!

Il gioco, entrato nell’immaginario collettivo come il gestionale per eccellenza, sta per tornare con un nuovo capitolo: The Sims 5.

Ebbene sì. Electronic Arts e Maxis hanno finalmente confermato i rumour che non hanno mai smesso di circolare negli ultimi mesi. Inoltre, si tratterebbe di un capitolo “Free to play”.

Attualmente conosciuto con il nome in codice “Project Rene”, The Sims 5 sarà disponibile a tutti in maniera gratuita dal day one; tuttavia, non mancherà la possibilità di effettuare alcuni acquisti in-game opzionali per personalizzare la propria partita.

Inoltre, Maxis ha voluto precisare che il nefasto energy system, tipico dei giochi gratis (e soprattutto quelli mobile) non sarà presente nel nuovo capitolo della saga. In cosa consiste? Nel limitare il numero di attività che un giocatore può eseguire senza sborsare dei soldi. Quindi, in The Sims 5 saremo liberi di giocare in maniera gratuita per tutto il tempo che desideriamo.

The Sims 5: le parole della vice-presidente

“Vogliamo che sia semplice per voi invitare o unirvi a un amico per giocare insieme” ha dichiarato Lynsday Pearson, vice-presidente del cuore creativo di The Sims: “Il che si traduce nell’estendere un invito a tutti a giocare gratuitamente”.

Inoltre, Pearson ha fatto capire che, molto probabilmente, The Sims 5 sarà sviluppato differentemente rispetto agli altri capitoli della saga e potrebbe avere un periodo di early access prima del rilascio ufficiale del gioco.

“Project Rene e altri giochi legati all’universo Sims, come anche The Sims 4, coesisteranno per l’immediato futuro” ha aggiunto la vice-presidente: “Significa che il nostro nuovo progetto non ha alcuna intenzione di rimpiazzare le nostre attuali e fantastiche avventure Sims. E proprio perché vogliamo che tutti si imbarchino su questa nuova avventura quando sarà pronta, Project Rene sarà gratis”.

The Sims 5, o Project Rene, non ha ancora una data di rilascio ufficiale; molto probabilmente si parla di una finestra di lancio per il 2024. Non sappiamo nemmeno con precisioni su quali console sarà disponibile, ma è presumibile che EA e Maxis puntino a più piattaforme possibili, e chissà forse anche a una versione mobile.

Pronti a vivere di nuovo le vostre avventure in The Sims 5?