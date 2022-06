Electronic Arts: speculato un nuovo gioco targato Marvel

Nick Baker, alias Shpeshal Nick, ha dichiarato durante il podcast di XboxEra che Electronic Arts stia sviluppando un nuovo titolo basato sull’universo Marvel. Sembra infatti che questa speculazione gli sia stata fornita da una nuova fonte, che ha inoltre confermato su quale titolo Marvel sarà basato il gioco. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori indizi o informazioni in merito, anche per paura di essere scoperti.

Non possiamo infatti negare che anche un solo piccolo indizio trapelato sarebbe stato sufficiente per farci capire di più riguardo la natura del videogioco. Nick Baker viene comunque considerata una fonte attendibile, anche grazie alle sue vecchie previsioni risultate spesso veritiere. In ogni caso è sempre consigliato prendere con le pinze tale speculazione, almeno fin quando non verranno forniti indizi dall’insider o sarà annunciato qualcosa da parte di Electronic Arts.

Il logo EA e Marvel

Negli anni sono già stati rilasciati parecchi giochi targati Marvel, tra cui Marvel’s Avengers nato come progetto Square Enix, Marvel’s Guardians of The Galaxy o la saga di Marvel: Spider-Man, che riceverà un sequel per PlayStation 5 a partire dal prossimo anno, mentre quasi un mese fa è stato cancellato l’MMORPG targato Marvel di cui sono stati successivamente mostrati gli screenshot.