Turtle Beach: tre nuove cuffie per Xbox

Turtle Beach ha presentato tre nuove cuffie per Xbox, Stealth 700 Gen 2 MAX, Stealth 600 Gen 2 MAX e Stealth 600 Gen 2 USB. Tutte e tre le cuffie sono pensate per Xbox, sono però multipiattaforma, usabili quindi sulla maggior parte dei dispositivi. Queste cuffie dovrebbero rientrare nella nuova interessante politica ambientale dell’azienda.

Immagine Turtle Beach: tre nuove cuffie per Xbox (Hynerd.it)

Stealth 700 Gen 2 MAX

Le cuffie di fascia più alta sono dotate di driver Nanoclear da 50 mm, connessione bluetooth, cuscinetti in memory foam con gel di raffreddamento, archetto in metallo e ProSpecs, dei cuscinetti particolari che dovrebbero garantire una maggiore comodità per chi indossa occhiali. Turtle Beach garantisce una durata oltre le 48 ore e sono vendute al prezzo di €199,99.

Stealth 600 Gen 2 MAX

Stealth 600 si piazzano su una fascia più bassa delle 700, vedono però poche rinuncie rispetto ad esse. Sono dotate sempre di driver da 50 mm, cuscinetti ProSpecs manca però il bluetooth, la connessione è infatti gestita dal trasmettitore USB wireless da 2.4 GHz. La batteria dovrebbe garantire sempre oltre le 48 ore di utilizzo e partono da €139,99.

Stealth 600 Gen 2 USB

Le sorelle più piccole sono praticmente identiche al modello MAX, stessi driver, cuscinetti ProSpecs e trasmettitore USB wireless, hanno però una durata della batteria inferiore che si ferma a 24 ore circa, partono però da un prezzo di €99,99