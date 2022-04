Turtle Beach: rinnovata la politica ambientale e sociale

Turtle Beach, azienda famosa per la vendita di accessori da gaming, lancia “Play with Purpose”, nuova politica ambientale volta a migliorare l’impatto globale dell’azienda.



Play with Purpose pone come obbiettivi attuali e futuri di Turtle Beach di ridurre l’impronta di carbonio, eliminare il packaging in plastica, ridurre dimensioni di imballaggio e aggiungere etichette sull’impatto del carbonio su tutti i suoi prodotti. Il programma non riguarda però solamente l’ambiente, ma è stata menzionata la forte posizione che l’azienda ha sempre assunto a sostegno della diversità e dell’inclusione.

“Come uno dei marchi più noti nel settore del gaming da decenni, Turtle Beach ha avuto un impegno a lungo termine per le iniziative ESG e l’annuncio di oggi sintetizza i nostri obiettivi futuri. Con la guida del team di RPS Group, resa ancora più forte dall’energia all’interno della compagnia per continuare a fare di più e meglio, siamo entusiasti di condividere questi piani e i nostri obiettivi con la comunità. Vogliamo assicurarci che quando i consumatori acquistano i prodotti Turtle Beach, ROCCAT e Neat Microphones, abbiano la certezza che siamo concentrati sulla minimizzazione dell’impatto ambientale, oltre a sapere che stanno ottenendo un prodotto della massima qualità.” ha detto Juergen Stark Presidente e CEO di Turtle Beach.

Uno dei primi esempi di questa politica sono le cuffie Stealth 600 Gen 2, che vedono una riduzione della plastica nel packging dell’88% rispetto al modello di prima generazione. Inoltre, Turtle Beach sta riprogettando ogni imballaggio per ridurre le dimensioni e consentire spedizioni più efficienti.