La Stagione 4 di Overwatch 2 in arrivo l’11 aprile è ormai alle porte e per l’occasione è stato annunciato un nuovo personaggio nel ruolo di supporto, ovvero Lifeweaver. Dopo il trailer del gameplay, Blizzard ha pubblicato come di consueto un ulteriore trailer che ripercorre le origini e la storia del nuovo personaggio, che presto si unirà al roster dell’ormai noto Sparatutto in Prima Persona Online.

Overwatch 2: la storia del “Tessitore della Vita”

Dal trailer scopriamo che il nuovo personaggio non accettava i dogmi culturali impartiti dalla società, dunque decide di abbandonare il proprio “giardino senza vita” per venire a conoscenza del mondo nella sua totalità. Lungo il suo viaggio alla consapevolezza dell’universo e di sé, Lifeweaver scopre l’infinita bellezza di cui il mondo è cosparso, al contempo piegata dalla piaga generata dall’essere umano. Al netto di ciò, decide di unire natura e tecnologia per trovare una sintesi in grado di curare il pianeta.

Le abilità di cui dispone sono strettamente legate al suo vissuto e alla sua visione,. Esse sono improntate principalmente sulla difesa e sulla cura (ruolo fondamentale in Overwatch 2), le quali lo rendono una perfetta unità di supporto. L’invenzione partorita dalla mente di Lifeweaver, ovvero la Biolight, è un sofisticato marchingegno in grado di curare il prossimo. Inoltre la Leggenda dispone di ulteriori capacità, come la Piattaforma di Petali e la Presa Vitale, entrambe votate come meccanismi d’assistenza per la squadra.

Il character design del personaggio è ispirato alla cultura Thai, abbracciandone sia l’estetica che i concetti sulla quale si fonda. Lifeweaver ha abbandonato il suo nido per abbracciare tutto quello che il mondo ha da offrire, così da rimanere estasiato davanti a tanta magnificenza, ovvero la vita stessa.

Vi ricordiamo che la Stagione 4 di Overwatch 2 approderà il prossimo 11 aprile, nel frattempo vi invitiamo a recuperare la nostra recensione sul titolo.