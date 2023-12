Wong Kar-wai è tornato: ecco quando esce la sua serie tv, Blossoms

Blossoms, la serie tv di Wong Kar-wai ambientata a Shanghai, è pronta per il suo esordio in Cina, fissato per il 27 dicembre.

Dopo ben dieci anni dal suo ultimo film, The Grandmaster, Wong Kar-wai è pronto a tornare, ma in una veste tutta nuova, quella seriale. Blossoms doveva, almeno inizialmente, essere un film, l’ultimo della trilogia iniziata nel 2000 con In the Mood for Love e continuata nel 2004 con 2046. Il regista stesso, però, affermò di aver cambiato idea e, dopo circa tre anni dal suo annuncio, Blossoms è ora pronta ad essere distribuita.

Esiste già una sinossi della serie, che a quanto pare seguirà le vicende di un gruppo di abitanti di Shanghai dalla rivoluzione culturale fino alla fine del millennio. Il protagonista, Hu Ge’s A Bao, è un businessman di Shanghai e la sua storia si incastra perfettamente, ha confessato il regista, con la sua voglia di raccontare l’amore per la città in cui è nato.

Difatti, questi elementi sono ben noti a Wong Kar-wai, che in passato ha dichiarato di essersi trasferito da Shanghai, sua città natale, a Hong Kong nel 1963, senza farci più ritorno fino agli anni ’90. Si presuppone una storia, quindi, dal taglio anche molto personale, nonostante Blossoms sia basata sull’omonimo romanzo di Jin Yucheng.

La serie è composta da 30 episodi dalla durata di circa 50 minuti per episodio, per un totale di circa 25 ore. Fanno parte del cast Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan e Xin Zhilei, mentre Wong Kar-wai ricopre il ruolo sia di regista che di sceneggiatore.

I primi quattro episodi di Blossoms usciranno in esclusiva sulla piattaforma streaming cinese Tencent Video il 27 dicembre. Al momento, però, non ci sono notizie riguardo una sua distribuzione in occidente che, in tutta sincerità, speriamo possa avvenire il prima possibile.