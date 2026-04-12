X-Men e MCU: ecco cosa rivelano i primi rumor sul nuovo cast di mutanti

Per anni gli X-Men sono stati sotto il controllo di 20th Century Fox e i fan non hanno potuto mai neanche sperare in un crossover Marvel con i film degli Avengers. Con Avengers: Doomsday, però, tutto sta per cambiare.

Indubbiamente farà piacere rivedere volti iconici della saga originale, tra cui Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier e Ian McKellen come Magneto.

Tuttavia, questo ritorno dovrebbe essere solo temporaneo e tutto lascia pensare che, dopo Avengers: Secret Wars, una nuova generazione di X-Men prenderà il loro posto.

X-Men: chi interpreterà la nuova generazione di mutanti?

Secondo alcune indiscrezioni, Peter Claffey sarebbe in lizza per interpretare Beast (Hank McCoy), mentre Odessa A'Zion, fresca di Marty Supreme, potrebbe vestire i panni di Rogue.

Questi nuovi volti dovrebbero debuttare proprio in Secret Wars, con un annuncio ufficiale del cast previsto entro la fine del 2026.

Il nuovo film sugli X-Men sarà diretto da Jake Schreier e scritto da Lee Sung Jin e Joanna Calo. L’uscita è attualmente prevista intorno al 2028 e dovrebbe inaugurare una nuova saga del MCU fortemente incentrata sui mutanti.

I primi rumors suggeriscono che la storia si concentrerà sulla formazione originale dei fumetti, composta da Cyclops, Jean Grey, Iceman, Beast e Angel.

Per quanto riguarda Wolverine, invece, Hugh Jackman potrebbe continuare a interpretare il personaggio ancora a lungo, assumendo un ruolo da mentore per i nuovi X-Men.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Avengers: Doomsday arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026.